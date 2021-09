El capricho de Meghan Markle que hizo estallar a la reina Isabel

Una tiara, un capricho y una pelea que marcó un antes y un después. Así retrató un experto en realeza el brutal “vacío” que la reina Isabel le hizo a Meghan Markle después de que se encaprichara en usar una tiara para su boda, la cual no estaba disponible.

Andrew Morton, autor de Meghan: A Hollywood Princess, afirma que el comportamiento del duque y la duquesa de Sussex en el período previo al casamiento se ganó un buen enojo de la monarca.

Meghan Markle con su madre en camino a la ceremonia de boda AP

En seis nuevos capítulos del libro, que se publicó por primera vez en 2018, Morton cuenta que The Times informó cómo Meghan hizo un reclamo por la tiara porque la quería usar en su casamiento, pese a que no se podía.

Su comportamiento de “estrella”, al parecer, se ganó una reprimenda de la propia reina, que le dijo a Harry: “Ella recibe la tiara que le he dado y listo”. De acuerdo con Morton, el duque de Sussex hizo un escándalo cuando Meghan no pudo salirse con la suya.

“Se dice que Angela Kelly, que es la guardiana de las joyas de la reina, informó al iracundo príncipe que debían cumplirse ciertos protocolos de seguridad para poder acceder a la pieza invaluable que deseaba Meghan”, cuenta Morton en el libro.

El príncipe Harry no aceptó un “no” como respuesta y le dijo a cualquiera que pudiera escucharlo: “Lo que Meghan quiere, lo consigue”. La frase no le hizo ningún favor debido a que la duquesa tuvo que conformarse con la tiara ofrecida por la reina y no con la que ella quería.

La información se conoció después de que los Sussex sugirieran que están ansiosos por visitar el Reino Unido después de renunciar como miembros de la realeza y mudarse a California a principios del año pasado.

Harry ha regresado al Reino Unido dos veces desde la mudanza, mientras que Meghan y Archie, de dos años, no han regresado hasta el momento. La pequeña Lilibet no conoce a nadie de su familia británica. El príncipe viajó a Londres en abril para el funeral de su abuelo y en julio para inaugurar una estatua de su madre junto con su hermano el príncipe William.