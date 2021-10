El truco de una joven para descubrir qué miraba su novio en Instagram

Una mujer descubrió a su novio viendo otras chicas en Instagram y lo dejó en evidencia. Sin embargo, la clave es cómo lo hizo.

La tiktoker conocida como Tiffany Kristen compartió en esa red social el video donde expone a su pareja mientras ambos estaban en el sillón de su casa, descansando y cada uno con el teléfono en la mano. No obstante, él no se percató de que la joven tenía un espejo de mano entre sus pies para pispear lo que hacía él en las redes sociales.

“¿Qué estás viendo?”, le preguntó ella completamente tranquila mientras observaba en el espejo que revisaba varios perfiles de otras mujeres en Instagram. “Autos”, respondió él sin percatarse de que todo se trataba de una trampa. “¿Qué tipo de autos?”, volvió a indagarlo, a lo que él contestó que se trata de una flota de autos exóticos, de los mismos que él siempre quiso y que va a tener al envejecer.

No obstante, su pareja hizo recurrentemente zoom sobre las imágenes de una modelo en malla. Aunque queda claro que el hombre no estaba haciendo nada malo, lo que destacaron los seguidores de Tiffany fue la mentira que dijo en ese momento.

Al enterarse de esta situación, la joven siguió interrogándolo sobre su “deseo” de tener el auto de sus sueños antes de ser demasiado grande. Cuando le pidió que le mostrara el vehículo en cuestión, su pareja rápidamente sacó de pantalla el Instagram, abrió la última página que había visitado, giró el teléfono y efectivamente mostró un deslumbrante Bugatti azul. Sin embargo, el espejo mostró que él cambió de imagen en tan solo dos acciones justo antes para demostrar que efectivamente estaba chusmeando los autos de lujo.

“Wow”, llegó a decir la joven, sorprendida por el rápido accionar de su novio. “Sí, increíble”, añadió él, que al sentirse “a salvo” volvió a las imágenes de las chicas.

La joven compartió en las redes el video y le consultó a sus seguidores qué debería hacer con su pareja. Las imágenes fueron vistas por más de 15,8 millones de personas, donde muchos afirmaron que no se trataba de una infidelidad, pero que estuviera alerta por la mentira que dijo.

“Él no está engañándote, está mintiéndote directamente en tu cara”, “Para todos los que dicen que no es trampa, tenés razón, pero él obviamente sabe que está siendo irrespetuoso, de lo contrario, no estaría escondiéndolo y mintiendo al respecto”, “eran exóticos, pero definitivamente no eran autos”, fueron solo algunos de los cientos de comentarios que recibió la publicación.