Electrónica en Chapadmalal: Oddyssay, Antdot y Maxi Meraki tocaron en uno de los mejores sunsets del verano

Las playas entre los acantilados, la naturaleza casi intacta y una escena cultural que crece al ritmo del surf y la música hacen de Chapadmalal un destino con una identidad propia, muy distinta a la de otros puntos de la Costa Atlántica. Acá el plan pasa por conectar con el entorno, bajar un cambio y dejar que el día fluya entre el mar, la arena y el ritual del atardecer.

Las buenas olas para hacer surf, el entorno agreste y la propuesta gastronómica lo consolidan como un destino imperdible para los jovenes y fanáticos de la naturaleza y el deporte. En este escenario, la costa volvió a vibrar con una nueva edición de Corona Sunsets, una experiencia que propone celebrar el verano, la música y la naturaleza en su punto justo.

Un público joven y una propuesta al aire libre, con el atardecer como telón de fondo. san.sacristan

El primer Corona Sunsets del año en la Argentina tuvo lugar el 16 de enero en el inconfundible entorno de El Calamar Loco, un parador que se consolidó como uno de los puntos de encuentro clave para disfrutar de los mejores atardeceres de la temporada, con DJs, shows en vivo y una energía que acompaña la puesta del sol hasta bien entrada la noche.

El line up acompañó ese clima de principio a fin. Oddyssay, el proyecto del productor ucraniano Maksym Yermakov, fue el encargado de abrir la fecha con un set de líneas melódicas y desarrollo progresivo, ideal para marcar el pulso inicial del encuentro. Desde el lanzamiento de su EP Reborn en 2020 junto a Indifferent Guy, el artista viene ganando visibilidad internacional con producciones que exploran temas como la libertad, la resistencia y la experiencia humana, una búsqueda que también atraviesa sus presentaciones en vivo.

Odyssay, el dj ucraniano abrió el primer Corona Sunset del año en Argentina. san.sacristan

Luego tomó la posta Antdot, nombre artístico de Bruno Gustavo, DJ y productor brasileño reconocido en la escena electrónica internacional por su fusión de Afro House, Melodic House y Organic House, atravesada por ritmos de su país como la samba y el baião. Con presencia en festivales de primer nivel como Tomorrowland, su propuesta reforzó el vínculo entre música y naturaleza que define a este tipo de encuentros.

Antdot sumó su impronta afro y melódica a una de las jornadas electrónicas del verano. san.sacristan

El cierre quedó en manos de Maxi Meraki. El DJ y productor belga viene construyendo una trayectoria sólida desde 2019, con lanzamientos en sellos de peso como Spinnin’ Deep, Monaberry, Abracadabra y UPPERGROUND, el label de Artbat. Respaldado por figuras como Solomun, Rüfüs Du Sol y Pete Tong, su música combinó energía de pista con una sensibilidad melódica que conectó de inmediato con el público.

Además de la música, la propuesta se completó con distintas activaciones que acompañaron la experiencia a lo largo de la tarde: puestos de tarot, espacios de maquillaje, una oferta gastronómica pensada para el formato del encuentro y performances de bailarines en vivo que se sumaron a la escena mientras caía el sol.

Barbara Perez disfruto del Corona Sunset en Chapadmalal. san.sacristan

Lo cierto es que Chapadmalal viene siendo elegido año tras año por quienes buscan algo más que playa. Eventos como Corona Sunsets confirman que Chapa ya no es solo un destino: es una manera de vivir el verano.

El ritual del atardecer, con música electrónica y vida de playa. san.sacristan

