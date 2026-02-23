Eligieron los mejores destinos para viajar en 2026 y una ciudad argentina quedó entre los 10 primeros

Cada año, distintos destinos alrededor del mundo se ponen de moda y son elegidos por miles de viajeros que los visitan y disfrutan de sus atracciones. Para aquellas personas que quieren saber cuáles son las tendencias en boga, los premios anuales Traveller’s Choice, organizados por la plataforma especializada Tripadvisor, eligieron las 20 ciudades más populares en 2026 y un destino del sur argentino logró ingresar al ranking.

Según Tripadvisor, la clasificación de destinos en tendencia es “lugares que la comunidad de viajeros adora” y “lugares con un rápido crecimiento para 2026”. Todos ellos cuentan con un alto porcentaje de excelentes reseñas.

En el caso argentino, la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, quedó en el décimo lugar y fue destacado como el lugar ideal para “una aventura al aire libre sin glaciares”. “Senderismo, kayak, pesca, rafting y mucho más, además de chocolate artesanal de primera calidad”, añadieron.

Bariloche fue destacado por su gastronomía y sus bellos paisajes. DEA / A. GAROZZO - De Agostini Editorial

Bariloche no fue la única ciudad argentina recientemente reconocida en un premio internacional. Hace pocos días, los Traveller Review Awards eligieron los destinos más hospitalarios del mundo por su atención a los turistas que los visitan. En este caso los galardones —organizados por la plataforma de reserva de viajes Booking— reconocieron a San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén, como uno de los mejores destinos para aquellos que quieran pasar una buena experiencia en sus vacaciones.

En anteriores oportunidades ya habían sido reconocidos otros destinos argentinos en el ranking. En 2021 se había elegido la provincia de Santa Cruz y en 2025 Misiones; mientras que a nivel de ciudades obtuvieron el mismo galardón El Chaltén en 2019 y Ushuaia en 2022.

Los 20 destinos más populares para 2026

El primer lugar de la lista se lo llevó la isla de Madeira, en Portugal, que fue elegida por ser el mejor lugar para una escapada familiar y para amantes de la naturaleza ya que allí puede hacerse avistaje de ballenas y pueden observarse rutas volcánicas y numerosas piletas naturales.

Le sigue Tiflis, la capital de Georgia, que fue destacada con una “rica cultura”, mientras que Chicago se ubicó en el tercer lugar. La lista completa quedó conformada de la siguiente manera: