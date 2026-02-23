A qué hora amanece hoy, lunes 23 de febrero, en la Argentina y cuándo hará el máximo calor de la jornada

Quienes se pregunten a qué hora amanece hoy, lunes 23 de febrero, pueden adelantarse y conocer el horario exacto en que el sol sale y el momento máximo de temperatura.

De esa forma, se puede organizar la rutina diaria u otras actividades como senderismo, pesca y agricultura para aprovechar el día al máximo. Además, es una buena oportunidad para ver este fenómeno natural en su máximo esplendor.

Muchos aprovechan para hacer ejercicio al momento del amanecer para aprovechar al máximo el día Shutterstock

El horario del amanecer puede variar según la ubicación y la época del año. Por un lado, la latitud influye en la amplitud de la variación estacional: cerca del Ecuador cambia poco, pero en latitudes medias como en la Argentina puede haber una diferencia de unas dos horas entre los distintos solsticios. En tanto, la estación del año depende de la inclinación axial de la Tierra, que hace que durante el verano del hemisferio sur amanezca antes que en invierno.

A qué hora amanece hoy

El horario preciso en que será el amanecer hoy Fernanda Corbani

De acuerdo al sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), en Buenos Aires el crepúsculo matutino será a las 06.09 de la mañana. Es el período de claridad parcial en el cielo que ocurre justo antes del amanecer. Aunque el Sol está por debajo del horizonte, sus rayos se dispersan en la atmósfera e iluminan el cielo de forma gradual hasta que amanezca.

Acto seguido, el amanecer de hoy ocurrirá a partir de las 6.35. Se trata del momento preciso en que el borde superior del sol emerge por encima del horizonte. Este marca el inicio del día y la transición de la noche a la luz diurna total.

Cuándo hará el máximo calor de la jornada

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy, lunes 23 de febrero, el momento de más calor en el día se dará a la tarde, donde la temperatura se elevará a los 28°C. La plataforma Windy es más precisa al respecto y marca las 14 como el horario de mayor calor.

A qué hora atardece hoy

También es posible adelantar el horario del atardecer Imágen generada con IA

La puesta del Sol es el momento preciso en que el borde superior del Sol desaparece por debajo del horizonte, lo que marca el fin del día y el inicio del crepúsculo vespertino. El SHN señala que el atardecer será a las 19.37.

En tanto, el crepúsculo vespertino, que es el momento de iluminación parcial del cielo que ocurre justo después del atardecer, se dará a partir de las 20.03. Durante este evento, que se da después del atardecer, el Sol se encuentra por debajo del horizonte, pero su luz se dispersa en la atmósfera y produce una transición gradual hacia la noche.

Hora de salida del sol Hora de puesta de sol Horario de máxima temperatura 6.35 19.37 14

Todos los eclipses de 2026

A continuación, este es el listado de todos los eclipses que ocurrirán en 2026 de acuerdo al SHN, con la fecha y horario exacto, además desde dónde se podrá ver:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África

Los tipos de eclipses que se podrán ver en 2026

Como ya se mencionó antes, en el año habrá dos eclipses lunares y dos solares. Sin embargo, cada uno de ellos se diferencian por las condiciones en que se dan:

Eclipse anular de Sol: ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, pero está lo suficientemente lejos en su órbita (cerca del apogeo). Por lo tanto, no logra cubrir completamente el disco solar y deja visible un “anillo de fuego” brillante alrededor del borde lunar. Este tipo de eclipse se produce solo durante la fase de Luna nueva y es visible en una banda específica de la Tierra donde pasa la sombra anular. A diferencia de los totales, el cielo no se oscurece completamente, sino que mantiene un brillo diurno. Para verlo, requiere gafas de eclipse certificadas o proyectores porque mirar directamente al Sol durante uno de estos eventos puede causar daños irreversibles en los ojos.

Así se ve la “Luna de sangre” durante un eclipse lunar total Imagen Freepik

Eclipse total de Luna : se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista.

: se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista. Eclipse total de Sol: la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, por lo que cubre completamente el disco solar desde una franja estrecha en la superficie terrestre conocida como banda de totalidad. En esta zona, el día se oscurece como al anochecer y revela la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol y es visible solo durante estos breves minutos. Fuera de esa banda, el eclipse se observa como parcial o anular. En este caso, también se sugiere evitar verlo de forma directa.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

Eclipse parcial de Luna: se produce cuando solo una porción del disco lunar entra en la umbra, la sombra más oscura de la Tierra, mientras el resto permanece iluminado directamente por el Sol. Esto genera que se vea una parte de la Luna oscurecida en tonos rojizos y la otra brillante. Ocurre durante la fase de Luna llena, pero con una alineación imperfecta. Este se puede ver a simple vista sin ninguna protección.

Todas las lluvias de estrellas de 2026

Estas son las lluvias de estrellas más destacadas que se pueden ver en el año (Unsplash)

De acuerdo a la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos), estas son las lluvias de estrellas más destacadas y en qué época del año se pueden ver: