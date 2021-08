Ella en Buenos Aires, él en Miami. Barbie Simons celebra dos años y medio de amor a la distancia

Estuvimos hablando un mes hasta que nos conocimos. Prácticamente ya éramos novios sin habernos besado”, recuerda Barbie Simons (40) del inicio de su relación a distancia con Maximiliano Keglevich (45), un empresario argentino radicado en Miami con quien tiene un romance desde hace dos años y medio. “Antes de la pandemia nos veíamos cada diez o quince días, porque yo solía viajar mucho por trabajo –hacía entrevistas para el programa Chicas pochocleras por C5N–, pero el coronavirus nos modificó la relación y llegamos a estar tres meses sin vernos. ¡Fue durísimo!”, cuenta Barbie, y revela que su amiga Zulemita Menem ofició de celestina. “Ahora nos vemos una vez por mes. Funcionamos bien a la distancia, no sé si será que ya me acostumbré o que tengo un espíritu libre, pero me gusta mi independencia”, recalca Barbie, que a mediados del mes pasado viajó a verlo a Miami. “Viví doce años allá y es como mi segunda casa. Además, soy estadounidense”.

Las vacaciones comenzaron en Florida, siguieron en Aspen, Colorado (fueron en dulce montón, con los padres de él, el conde húngaro Nicholas Keglevich y su mujer Maria Khevenhüller Metsch, y los hijos de Maximiliano, Anika y Miklos). “Mis “suegros” alquilaron un rancho en la montaña. Hicimos caminatas, rafting, cabalgatas, excursiones en bicicleta, fogatas por las noches y travesías en 4x4. ¡La pasamos bárbaro!”, detalla de sus vacaciones, que siguieron por Ibiza, ya sin su novio.

Junto a los hijos de él, Anika (10) y Miklos (12), y sus “suegros” María y Nicholas Keglevich

Barbie en una postal del viaje a las montañas de Colorado

