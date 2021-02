En armonía con la naturaleza: el look relajado de Juana Viale en el bosque

Alejada de la vorágine de la ciudad y de la exposición que tuvo en 2020, Juana Viale recorre los rincones del país para disfrutar a pleno sus días de relax. La conductora, que por ahora está de vacaciones en el interior, se mostró en un camino solitario rodeada de un bosque y con un look informal.

“Green is the other side”, escribió como epígrafe. Una frase en inglés que hace referencia a la naturaleza como un paraíso: “El verde es el otro lado”, sería la traducción literal. La foto fue compartida con sus 973 mil seguidores en Instagram, que siguen sus pasos mientras viaja por la Argentina en una camioneta 4x4 junto a su perra, “la Tota”. La nieta de Mirtha Legrand ya hizo paradas en Salta, Jujuy y Tucumán.

En la postal, Viale viste un pañuelo rojo en la cabeza con el pelo suelto, un buzo a rayas blancas y negras, zapatillas azules y un pantalón estampado en gris y rosa con dibujos similares a mandalas, dando como resultado un outfit descontracturado y ecléctico.

Días atrás, también se mostró frente a un paisaje montañoso, con una reflexión. “Fluir sin fin”, expresó debajo de una foto con viñedos de fondo. En sus historias de Instagram, además, se la vio en un camino de tierra y contó de qué se trata su nueva aventura: un roadtrip por distintas provincias.

En sus vacaciones, la conductora y actriz disfruta de los distintos paisajes del país, como las salinas Instagram @juanavialeoficial

LA NACION