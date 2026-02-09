LA NACION
En fotos. Los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En fotos. Los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos Milano Cortina son el centro de reunión de personalidades de todo el mundo. Los argentinos conviven mano a mano con deportistas, fanáticos y miembros de la realeza

Para LA NACIONPaula Ikeda
Valeria Mazza se acercó a felicitar a su hijo Tiziano Gravier
Tiziano Gravier, una de las figuras del equipo argentino en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a sus hijos Taína, Tiziano y Benicio Gravier. "Momento único e inolvidable. vivir la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos y ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera. Disfrutarlo en familia y verlo emocionado, cumpliendo su sueño. ¡Grande Tizi! ¡Vamos Argentina!"
Excapitán de la Selección y vicepresidente de FC Internazionale, el argentino Javier Zanetti fue elegida como parte de los relevos de la antorcha olímpica
Javier Zanetti participó del relevo de la antorcha olímpica en la localidad italiana de Cernobbio
Miembro del Comité Olímpico Internacional, Paula Pareto en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Abajo, a la derecha. Paula Pareto en la foto de la asamblea del Comité Olímpico Internacional
Los Juegos Olímpicos de Invierno suelen convocar a representantes de distintas casas reales. En esta edición, Milano Cortina 2026, los argentinos se codean con personalidades como la princesa Ana, hermana del rey Carlos III de Inglaterra, o el príncipe Alberto de Mónaco. Ambos son miembros del Comité Olímpico Internacional
El príncipe Alberto de Mónaco fue el encargado de presentar las medallas de bajada masculina en esquí alpino, y las de gran snowboard aéreo masculino. Previamente asistió a la Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y asistió a la recepción de los Jefes de Estado
La argentina Francesca Baruzzi en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Así se mostró, la abanderada del equipo argentino
El gran duque de Luxemburgo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina
Francesca Baruzzi y parte del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Argentina es el segundo país con mayor cantidad de participantes de América Lartina
La familia real de Orange también se acercó a Italia a vivir la Ceremonia Inaugural. Así se mostraron la princesa Amalia, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro
La reina Máxima compartió momentos de esparcimiento con el equipo neerlandés
Lejos de los escándalos por el juicio de Marius Borg Høiby, hijo de su nuera, la princesa Mette-Marit, el rey Harald y la reina Sonia de Noruega se acercaron a alentar a su equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
La reina Máxima se acercó a saludar al rey Harald de Noruega y a la reina Sonia
La princesa Amalia siguió los pasos de su madre y se acercó a conversar con el rey Harald quien en unos días cumplirá 89 años
Por Paula Ikeda
