Armó el árbol de Navidad y su gata se lo hizo trizas: “No sé si reír o llorar”

Durante los primeros días de diciembre, las redes sociales se vieron colmadas de videos de usuarios que compartieron en sus propias cuentas contenido navideño, en especial cómo quedó su característico árbol. Entre la amplia cantidad, el de María Márquez destacó por sobre el resto cuando grabó a su gata enloquecida por esta decoración particular. Mientras su mascota quiso impedir que colocara el pino, la joven enseñó sus técnicas para resolver la cuestión, que poco resultado le dieron.

La usuaria publicó en TikTok una serie de 12 clips en los que relató su intención por armar el árbol de Navidad, pero en cada ocasión su gata se lo impidió. Resulta que la entrega número nueve se volvió la más famosa con 36 millones de reproducciones. Allí, Márquez contó que luego de colocar el pino artificial en el techo, decidió devolverle la versión original, pero terminó muy mal.

La usuaria intentó espantar a su gata con un secador de pelo y su mascota se amigó con el aparato (Fuente: tiktok - @mariavmarquezx)

“Novena parte de la triste historia de mi arbolito de Navidad. El día de hoy lo bajé, que estaba patas para arriba, porque se veía patético y me parecía algo peligroso. Comencé a arreglarle por milésima vez las ramas y la loca desquiciada no dejaba de sabotearme. Pero no iba a detener mis planes. Le coloqué las luces y mi arbolito quedó bello. Miren qué bello”, empezó con su relato.

“Mientras mis criaturas peleaban, yo disfrutaba de mi arbolito, antes de sacar mi próxima carta, el secador de cabello. Tenía fe de que podía funcionar porque el michi le tiene pánico al secador, y ustedes me lo recomendaron mucho en comentarios. Y estaba funcionando. Emocionada amigas. Yo encendía el secador y la gata salía corriendo, pero se volvía a acercar”, lamentó Márquez al revelar que el aparato electrónico no espantó a su mascota de arriba del pino.

“Hasta que pasó lo que jamás imaginé”, anunció y continuó: “A la loca dejó de darle miedo para comenzar a darle completamente igual. Mírenla, hasta parece que lo disfruta. No amigas, ya para estas alturas esta gata iba a salir más peinada que todos nosotros juntos. Yo no sabía si reírme o ponerme a llorar”.

La gatita se subió varias veces al árbol navideño de su dueña y no la dejó tenerlo con las luces ni decoración (Fuente: tiktok - @mariavmarquezx)

“El otro michi sí estaba bien asustado. Como yo no me doy por vencida tan fácil, seguí insistiendo con el secador. Pero no, amigos, definitivamente no le da miedo nada. La gata loca se estaba burlando en mi cara, nuevamente. Le estaba dando gustito el airecito del secador”, insistió la usuaria.

Como si fuera poco, la felina se volvió a subir al árbol y al tener el pelaje negro se confundía con el resto de la decoración, por lo que solo resaltaban sus ojos amarillos entre las luces y la imitación a nieve de las ramas.

“Como buena intensa que soy, seguí colocándole el secador, pero no pasaba nada. Habíamos fallado nuevamente, tan bonito que me había quedado mi arbolito, y en menos de cinco minutos ya lo había destrozado otra vez. No, amigas, definitivamente esta gata viene de otro planeta, o quizás es una gata zombi. Nada le da miedo, y yo ya estaba más estresada que nunca”, concluyó Márquez.

El final de esta historia: ¿quién ganó?

¿Cómo terminó esta historia? La usuaria intentó con otros métodos para alejar a su mascota del árbol de Navidad, desde una fórmula espanta gatos con un pulverizador hasta envoltura de papel aluminio, pero nada surtió efecto y María Márquez se dio por vencida.