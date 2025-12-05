Consejos esenciales para proteger a las mascotas de las altas temperaturas

Este fin de semana se anticipan altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el calor puede afectar tanto a las personas como a las mascotas. Por ello, es importante conocer los mejores consejos para cuidarlas en este clima extremo.

Sin dudas, las altas temperaturas impactan a los animales, generando riesgos de deshidratación, agotamiento y golpe de calor. A diferencia de los humanos, las mascotas no sudan; regulan su temperatura mediante jadeo, orejas, lengua y contacto con superficies frías, aunque estos mecanismos suelen ser insuficientes. Justamente por esto, según Animal Care Australia, es crucial garantizarles acceso a espacios ventilados, agua fresca y sombra constante.

Perros y gatos: cómo cuidarlos ante el calor

Según expertos, es clave evitar paseos en las horas de mayor calor y siempre ofrecer agua fresca

Los perros pueden sufrir golpes de calor. Razas braquicéfalas (bulldogs, pugs) son vulnerables por sus vías respiratorias estrechas, dificultando el jadeo. Ante esto, Dog for Good recomienda evitar paseos en horas de mayor calor, optando por mañana temprano o anochecer. Además, deben tener agua limpia y fresca disponible en varios puntos.

Por su parte, los gatos buscan lugares frescos como bajo muebles o baldosas. Aun así, corren riesgo de deshidratación y agotamiento. Por ende, es significativo mantener sus bebederos llenos con agua fresca, distribuyéndolos. Como consejo adicional, añadir cubos de hielo prolonga la frescura y ofrecerles acceso a superficies frías y áreas sombreadas es fundamental para su bienestar.

Otros animales domésticos: guía para protegerlos de la ola de calor

Siempre se deben controlar signos de golpe de calor: jadeo intenso y decaimiento

Aves : Su metabolismo elevado y exposición solar las hacen propensas al sobrecalentamiento. Se debe colocar la jaula en un lugar sombreado y ventilado , lejos del sol directo. Además, hay que ofrecerles pequeños recipientes con agua para refrescarse o bañarse. También, se debe evitar la exposición prolongada al sol . Para tener en cuenta, las alas extendidas o respiración con pico abierto son señales de calor.

: Su metabolismo elevado y exposición solar las hacen propensas al sobrecalentamiento. , lejos del sol directo. Además, hay que ofrecerles pequeños recipientes con agua para refrescarse o bañarse. También, se debe . Para tener en cuenta, las alas extendidas o respiración con pico abierto son señales de calor. Tortugas : Presentan un alto riesgo de deshidratación o quemaduras solares. Es importante asegurarles a estos animales refugios con sombra y acceso a agua limpia . Además, supervisar que el agua del estanque o acuario no se caliente, afectando su metabolismo.

: Presentan un alto riesgo de deshidratación o quemaduras solares. Es importante asegurarles a estos animales . Además, supervisar que el agua del estanque o acuario no se caliente, afectando su metabolismo. Peces : El aumento de la temperatura ambiental reduce el oxígeno disuelto en el acuario y causa estrés. Debido a esto, es crucial monitorear la temperatura del agua y ajuste el termostato si es necesario .

: El aumento de la temperatura ambiental reduce el oxígeno disuelto en el acuario y causa estrés. Debido a esto, es crucial . Cobayos y conejos : Son animales muy vulnerables al calor por su denso pelaje. En estos casos, lo mejor es proporcionarles superficies frescas para que se recuesten , como baldosas o placas de mármol. Además, brindarles vegetales frescos y jugosos (pepinos, lechuga) para ayudar a su hidratación.

: Son animales muy vulnerables al calor por su denso pelaje. En estos casos, lo mejor es , como baldosas o placas de mármol. Además, brindarles vegetales frescos y jugosos (pepinos, lechuga) para ayudar a su hidratación. Animales de climas fríos (ej. Siberian Husky, Maine Coon): Sus pelajes densos dificultan la regulación térmica en ambientes cálidos. Por ende, lo mejor es brindarles espacios frescos y bien ventilados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA