La historia de Claude, el caimán albino con ojos rosas de San Francisco que murió a los 30 años

La Academia de Ciencias de California anunció la muerte de Claude, el caimán albino que vivió en San Francisco más de la mitad de su vida, a los 30 años. Este reptil, adorado por los visitantes y el personal del museo, tenía los ojos de color rosado y era uno de los menos de 200 ejemplares de su especie que existen en todo el mundo.

La noticia de la muerte de Claude, el caimán albino que conquistó a todos en San Francisco

Claude era un Alligator mississippiensis y vivía en el museo de ciencias del Parque Golden Gate de San Francisco, California. El caimán albino murió el martes 2 de diciembre, a los 30 años, y desde la Academia planean un homenaje para el animal, que se convirtió en un icono del lugar.

Claude nació en Louisiana y fue trasladado a Florida y, finalmente, a California Sitio web: calacademy.org

“Con gran pesar, compartimos la noticia del fallecimiento de Claude, nuestro querido caimán albino“, escribieron desde el sitio web de la institución.

En las últimas semanas, Claude fue monitoreado por el equipo especializado, debido a que presenciaron una pérdida del apetito del animal. También recibió tratamiento por una posible infección, en el veterinario del Acuario Steinhart, hasta el martes 2 de diciembre.

"Llevó alegría a millones de personas en el museo y en todo el mundo. Su carisma sereno cautivó a aficionados de todas las edades", expresó la entidad. Y siguió: “Claude nos mostró el poder de los animales embajadores para conectar a las personas con la naturaleza y despertar la curiosidad por aprender más sobre el mundo que nos rodea".

La Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis se encarga de realizar un examen completo y una necropsia al reptil, para determinar las causas específicas de la muerte.

Dónde nació Claude, el caimán albino, y cómo llegó a San Francisco

El caimán albino nació en una granja de Louisiana el 15 de septiembre de 1995 y fue trasladado a un zoológico en Florida durante sus primeros 13 años. En agosto de 2008, la Academia en California tuvo su apertura y Claude arribó a su nuevo hogar.

El reptil era adorado por todos los visitantes y el personal de la Academia Sitio web: calacademy.org

El reptil, que tenía los ojos de color rosado por la visibilidad de los vasos sanguíneos a través del iris transparente, llegó a San Francisco acompañado de Bonnie, un caimán hembra, pero no se llevaron demasiado bien.

Hasta el momento de su fallecimiento, Claude compartió su rutina con tres tortugas Macrochelys temminckii, denominadas Morla, Donatello y Raphael.

El hábitat natural de estos animales son los pantanos de agua dulce, lagos y ríos, y se alimentan de peces, aves, reptiles y mamíferos. En el museo, Claude comía 1500 gramos de pescado y 1250 gramos de ratas a la semana. Este caimán albino medía tres metros y pesaba 136 kilos.

El caimán convivió con tortugas durante su estadía en el museo de California Sitio web: calacademy.org

El homenaje de California a Claude, el caimán albino

El museo de San Francisco instó a los admiradores del reptil a compartir sus recuerdos a través del mail claude@calacademy.org o por correo postal a California Academy of Sciences, en el 55 Music Concourse Drive de San Francisco. Posteriormente, se realizará un homenaje público.

“Agradecemos a nuestra comunidad por amar a Claude con tanta intensidad a lo largo de los años. Lo extrañaremos muchísimo”, concluyeron.