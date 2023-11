escuchar

No es la primera ni será la última vez que los científicos quedan desconcertados ante sus mismos descubrimientos. Este viernes, trascendió la noticia de que un grupo de arqueólogos halló una tumba de un matrimonio de hace mil años y se encontraron con un detalle escalofriante que jamás fue visto.

Después de una excavación en un antiguo palacio real Helfta en Eisleben, en el estado alemán de Sajonia, los exploradores vieron el esqueleto de una mujer enterrada junto a su supuesto marido, pero lo que los dejó atónitos fue que a los restos de ella le faltaba la parte superior de la cabeza.

El esqueleto femenino, que medía un poco más de cinco pies de altura, fue hallado acostado boca arriba, pero a diferencia del de su pareja, este no tenía sus huesos faciales, motivo por el cual los científicos alemanes intentan determinar cómo se produjo la muerte de ambos, ya que aún no se sabe si murieron juntos o por separado y por qué la estructura ósea de uno de ellos no está completa.

Según las declaraciones de los especialistas al periódico alemán Bild, ambos podrían haber sido personas de alto poder adquisitivo cuando estaban vivas e indicaron que el hombre quizás fue algún tipo de dignatario.

“Le encontraron, entre otras cosas, un cuchillo, un cinturón y accesorios para el llamado bastón oficial, como el que llevan los generales. Esto se considera un atavío de dignatario”, afirmó el arqueólogo Felix Biermann de la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos y Arqueología del Estado de Sajonia-Anhalt.

En cambio, aseguraron que la mujer fue enterrada sin posesiones. En ese sentido, Bierman sostuvo que quizás pudo haber pedido no ser enterrada con ningún objeto de valor. “El hecho de que no hubiera nada con ella es muy inusual. Quizás ella ya era cristiana, pero el hombre era aún más tradicional. En el cristianismo se evitaban este tipo de añadidos”, agregó.

En 2020, investigadores alemanes quedaron atónitos al encontrar en Uckermark, un condado rural a 60 kilómetros al noroeste de Berlín, restos de una mujer de 4.500 años de antigüedad enterrados en una tumba, que aunque era precaria, la postura y la posición de esta indicaron una posible conexión con prácticas antiguas vinculadas a Escocia.

Descubren que podría haber restos de otro planeta debajo de la Tierra

En las últimas horas, otro hallazgo fue el foco de la atención en todo el mundo. Un reciente estudio publicado en la revista científica Nature, reveló una nueva teoría acerca de cómo ocurrió la evolución en la Tierra primitiva y determinaron que podría haber restos de otro planeta debajo de la superficie de la Tierra.

Según El País de España, esto podría confirmar la teoría del geólogo Qian Yuan, que tenía la idea de que el manto del globo terráqueo cambió su composición, luego de que chocara con el protoplaneta Tea hace 4.500 millones de años.

Según la Hipótesis del Impacto Gigante, la Luna se creó hace 4.500 millones de años cuando un posible planeta del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra, al momento de que esta se encontrara en formación. Esta colisión épica entre la Gaia primitiva y el protoplaneta llamado Tea, lanzó una enorme cantidad de escombros a la órbita, que formó al astro que se convertiría en la Luna.

LA NACION