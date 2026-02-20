Isaac Newton predijo el fin del mundo hace más de 300 años: cuándo será y por qué

Isaac Newton, figura clave en la historia de la ciencia por sus aportes en la gravitación universal, el cálculo matemático y la óptica, también dedicó una porción considerable de su vida al estudio de textos religiosos y a la búsqueda de patrones numéricos en las Sagradas Escrituras. De estos análisis emerge una enigmática predicción que resurgió en el debate público: el fin de una era en el año 2060.

Contrario a la imagen popular de un científico puramente racional, manuscritos descubiertos en 1930 revelaron que el físico y teólogo invirtió tanto tiempo en la teología como en desarrollar las leyes de la mecánica. Su inquietante predicción sobre el fin de los tiempos, plasmada en una carta de 1704, no apunta a una catástrofe global, sino a un cambio trascendental para la humanidad.

El método de Newton, a diferencia de otras teorías apocalípticas basadas en creencias místicas, aplicó un rigor matemático al análisis de la Biblia, específicamente al Libro de Daniel. En su interpretación, los “1260 días” mencionados en el texto sagrado no debían tomarse literalmente, sino como años. Para el cálculo, el físico y teólogo tomó como punto de referencia el año 800 d.C., cuando Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Al sumar 1260 años a esta fecha, el resultado lo llevó directamente al año 2060, como posible momento de un quiebre en la historia.

Hace más de 300 años, Isaac Newton predijo el fin del mundo

En la misma carta, el propio Isaac Newton se mostraba precavido y crítico con las especulaciones infundadas. “Esto lo menciono no para afirmar cuándo será el tiempo del fin, sino para poner fin a las temerarias conjeturas de hombres fantasiosos que predicen con frecuencia el tiempo del fin, y al hacerlo desacreditan las sagradas profecías tan a menudo como fallan sus predicciones”, escribió el científico. De esta manera, su intención era, en parte, desmentir otros rumores sobre el Apocalipsis.

El director del Proyecto Newton Canadá, Stephen Snobelen, explicó que el físico basó esta fecha en sus convicciones religiosas: “Newton creía tanto en Dios como en que la Biblia era una revelación de Dios. También creía que Dios no estaba limitado por el tiempo como lo están los humanos, lo que le permitía ver el fin desde el principio”. El físico y teólogo estaba convencido de que “las santas Profecías” de las Escrituras son “historias de lo que vendrá”.

Sin embargo, la predicción de Newton no hablaba de un Apocalipsis tradicional con desastres o colapsos cósmicos. Como crítico del dogmatismo religioso y del poder papal, el físico y teólogo se podría haber referido al fin de un sistema político o religioso. Para él, el 2060 podría marcar el comienzo de una nueva era, más alineada con la razón y la ciencia. Snobelen opina que Newton probablemente hubiera esperado que “Cristo regresara y estableciera un Reino de Dios de 1000 años en la Tierra”, una época de paz y prosperidad donde las naciones “no alzarán espada contra ellos, ni aprenderán más la guerra”.

También se podría haber referido al fin de un sistema político o religioso

La intersección entre ciencia y religión no era antagonista en la época de Isaac Newton, sino que su búsqueda de patrones matemáticos en las Escrituras refleja una curiosidad insaciable y una obsesión por encontrar el orden detrás del universo, una idea que todavía genera debate a más de tres siglos de su muerte. Por eso, la pregunta que se plantea es: “¿Será 2060 un verdadero punto de inflexión para la humanidad que marcará el inicio de una transformación social, política o tecnológica?”. La respuesta, como el propio Newton insinuó, es un misterio que el tiempo develará.