No es el agua: esta es la mejor bebida para hidratarte

Un equipo de científicos de la Universidad St. Andrews en Escocia desarrolló una investigación comparativa para medir los índices de hidratación en el organismo humano tras la ingesta de diversos productos. El análisis abarcó 13 variedades de bebidas disponibles en el mercado y examinó la reacción fisiológica ante cada una de ellas para establecer su eficacia en la conservación de fluidos corporales.

¿Cuál es la mejor bebida para hidratarse?

La búsqueda de hidratación suele conducir de forma automática al consumo de agua. La ciencia cuestiona esta premisa como la estrategia más eficiente, ya que los investigadores de la institución escocesa compararon el desempeño de 13 líquidos distintos y la lista incluyó refrescos, jugo de naranja y bebidas deportivas. Los resultados arrojaron un ganador inesperado frente a las opciones convencionales: la leche demostró una capacidad superior para mantener la hidratación en el cuerpo.

La leche es una de las bebidas más hidratantes

Los especialistas evaluaron múltiples variables durante el proceso. Analizaron la cantidad ingerida por los participantes y la densidad energética de cada producto. También midieron la concentración de electrolitos y la presencia de agentes diuréticos en las fórmulas.

Los datos revelaron que las bebidas con contenidos moderados de azúcar, grasa o proteína realizan un trabajo más efectivo que el agua al momento de conservar los fluidos por períodos prolongados.

El mecanismo de absorción y vaciado gástrico

La explicación del fenómeno radica en la respuesta biológica del cuerpo ante la ingesta. El volumen consumido incide en la velocidad del proceso, ya que el líquido abandona el estómago y se absorbe en el torrente sanguíneo. Allí diluye los fluidos corporales y genera el estado de hidratación. La composición nutricional de la bebida altera este ritmo.

Los nutrientes y el sodio presentes en la leche permiten retener líquidos por más tiempo que el agua pura Foto: FreeP¡CK

La leche presenta ventajas específicas sobre el agua pura debido a su estructura molecular. Su fórmula contiene lactosa, conocida como el azúcar de la leche, junto con proteínas y grasas. Estos componentes ayudan a retrasar el vaciado del líquido del estómago. Esta demora en el tránsito gástrico permite mantener la hidratación durante un lapso más extenso en comparación con bebidas carentes de nutrientes.

El papel clave de los electrolitos

El sodio desempeña una función fundamental en la retención de líquidos. La leche contiene este mineral en su composición natural. El sodio actúa dentro del organismo con un mecanismo similar al de una esponja. Su presencia retiene el agua en el cuerpo y resulta en una menor producción de orina. Esta característica refuerza la posición de la leche como una herramienta potente para combatir la sed y mantener el equilibrio hídrico, especialmente en días de altas temperaturas.

