Revolucionarias y estéticas: ocho ideas para decorar las puertas con estilo navideño

Las decoraciones navideñas para puertas adquieren nuevas formas en 2025, ya que combinan tradición, sencillez y personalidad. Desde coronas clásicas hasta opciones naturales o artesanales, la puerta principal se transforma en una acogedora invitación para las Fiestas. A continuación, los expertos destacan cómo los pequeños elementos pueden impactar, transmitir cariño y revitalizar el hogar.

Las decoraciones navideñas aportan felicidad y renuevan el espíritu en casa (Fuente: Pexels)

1. Corona natural

Símbolo de bienvenida y renovación, la corona es el primer adorno que nos viene a la mente cuando pensamos en adornos navideños para puertas. Inicialmente elaborada con ramas secas, su origen se remonta a la Antigüedad Clásica. Retoma esta estética minimalista con una corona de eucalipto y una cinta de raso.

2. Decoraciones creativas

Según Emerson Ginetti, estudiante de maestría en liturgia de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, elementos decorativos como cintas rojas, frutas, piñas y luces se incorporaron a lo largo de los siglos y agregan significados de amor, generosidad y celebración.

3. ¡Fijar sin agujeros!

Para colgar guirnaldas, las opciones más comunes son ganchos metálicos y cintas. “Lo ideal es elegir una cinta de un material firme y resistente que, además, tenga un aspecto más refinado, para no afectar la estética de la guirnalda”, recomienda Thiago Antônio Gomes Ferreira, arquitecto y socio de Plantô Arte Botânica.

Despertá tu imaginación y decorá las puertas de tu casa con elementos reciclados (Fuente: Pexels)

4. Esquema navideño

Además de la guirnalda, el oropel verde se puede utilizar para enmarcar la puerta y crear una entrada llamativa.

5. Arreglo festivo

Otra opción es centrarse en decoraciones versátiles y prácticas. Elegir productos y temas que vayan más allá de una fecha específica permite prolongar su uso y es útil incluso con presupuestos más ajustados, afirma Hanne Lima, especialista en tendencias de WGSN. Este es el caso de este arreglo floral natural atado con cinta de raso al pomo de la puerta.

Las puertas con guirnaldas son una opción sencilla y económica de decorar el ingreso a casa (Fuente: Pexels)

6. Hecho a mano

En 2025, el bricolaje cobra impulso y, además de ser económico, aporta personalidad y cariño. Estrellas, mini guirnaldas y árboles de Navidad hechos a mano se pueden colgar con cintas en el marco de la puerta.

7. Reutilización inteligente

Otra opción es utilizar algunos adornos navideños sobrantes o bolas de papel para crear un adorno de cuerda sencillo.

Decoraciones navideñas para la puerta de casa

8. Iluminación discreta

Esta Navidad, las luces son un elemento clave, pero en versiones más discretas e integradas. Los modelos LED blanco cálido funcionan bien. “La iluminación brillante es una forma divertida de decorar, siempre que las piezas sean resistentes al sol y a la lluvia”, recuerda la arquitecta Rosangela Pena, de la firma homónima.