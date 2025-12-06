Ni verde ni rojo: así es la paleta de colores que será tendencia en la decoración navideña este 2025
Una gama natural y armónica redefine cómo se ambientarán los hogares en estas fiestas; todos los detalles en la nota
- 3 minutos de lectura'
En pocos días llegará el momento de comenzar con la decoración de Navidad, una instancia muy esperada por miles de familias que disfrutan de preparar sus hogares para las fiestas. Por eso, conviene organizar todo con anticipación para evitar imprevistos, desde la elección de adornos hasta la paleta que va a acompañar cada ambiente. En este marco, es importante saber que las tendencias cambiaron y que este año hay una gama de color que se posiciona como la más destacada.
Aunque el verde, el rojo y el plateado son aún colores clásicos asociados a la Navidad, este año las tendencias apuntan en una dirección diferente. Por eso, será necesario explorar alternativas que permitan incorporar un nuevo color —o incluso una gama completa— tanto en los adornos como, si se puede, en algunos elementos de la casa para lograr una ambientación actualizada.
En este escenario, las tendencias de decoración apuntan a dejar atrás los contrastes fuertes y los brillos intensos que suelen dominar otras navidades. La idea es optar por una estética más serena, donde los ambientes se sientan cálidos, tranquilos y en sintonía con un clima más natural para las fiestas.
En ese marco, la propuesta se orienta hacia los tonos tierra, que van desde un cacao suave hasta un champán dorado, pasando por matices como el bronce apagado, el mocha o el terracota. Según explicaron los especialistas, esta paleta aporta calidez, suaviza los contrastes y crea espacios más armónicos, alejándose del rojo y el verde tradicionales para dar lugar a una Navidad visualmente más acogedora.
Tonos tierra: la paleta de colores que es tendencia esta Navidad
Si la decisión es incorporar tonos tierra en la decoración navideña, el ambiente del hogar adoptará un aire mucho más natural y reconectado con lo esencial. Esta paleta invita a una estética orgánica que se integra sin esfuerzo en espacios serenos, especialmente en aquellos que buscan bajar el volumen del mundo exterior y también del interior. En otras palabras, se trata de colores que funcionan como un refugio visual frente a los estímulos constantes, lo que genera una sensación más calma que invita a relajarse y disfrutar del momento.
A la vez, los tonos tierra cuentan con la capacidad de amortiguar la luz y suavizar de manera muy marcada los contrastes, algo que crea una atmósfera íntima y apacible que favorece los encuentros con las personas más queridas. Quienes trabajan en diseño de interiores remarcan que esta paleta, además de transmitir calma, tiene la ventaja de adaptarse con facilidad a distintos estilos de rincones del hogar. También aporta un toque de elegancia y permite jugar con materiales como cerámicas artesanales, acabados mate o detalles en bronce, logrando una composición visual equilibrada.
Vale destacar que dentro de esta gama cromática hay múltiples elementos que pueden sumar atractivo a la decoración de la Navidad 2025 sin necesidad de cambios drásticos. Entre ellos se encuentran las cintas de lino, las esferas de madera, las coronas elaboradas con ramas y los adornos de cerámica, piezas que realzan la esencia natural de la propuesta. Estos detalles pueden complementarse con velas en tonos miel y guirnaldas, logrando un efecto final cálido, armonioso y perfectamente alineado con la tendencia que marca la temporada.
Otras noticias de Navidad
- 1
Horario de la qualy del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
- 2
Scaloni se sacó los guantes y los nervios cuando bajó del escenario, pero mantiene su idea fija: evitar a España
- 3
El incómodo momento de Robbie Williams durante el sorteo del Mundial 2026
- 4
Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella