Así es la cueva más grande del mundo: tiene más de 111.000 arácnidos bajo tierra

La Cueva del Azufre, cuyo acceso se encuentra en Grecia, pero se adentra en territorio albanés, es un lugar inhóspito donde un grupo de expertos encontró una gigantesca telaraña que alberga a más de 111.000 arañas.

El hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania y publicado en la revista Subterranean Biology. Esta telaraña gigante tiene una extensión de unos 106 metros cuadrados y se encuentra a lo largo de la pared de un pasaje estrecho y de bajo techo.

Esta telaraña tiene una extensión de unos 106 metros cuadrados (Foto: Crédito: Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

En esta colonia no solo hay miles de arácnidos, sino que también se encuentran ciempiés, escorpiones, ácaros y escarabajos. Además, esta cueva forma parte de un sistema con manantiales que alimentan un arroyo sulfuroso que desemboca en el río Sarandaporo. Esta telaraña fue encontrada a unos 50 metros de la entrada de la Cueva del Azufre, por el equipo liderado por István Urák, profesor asociado de biología en la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania, Rumania.

De acuerdo con los expertos, en la caverna encontraron dos especies de arácnidos: Tegenaria doméstica, también conocida como araña doméstica, y Prinerigone vagans, una pequeña araña que prefiere la humedad y mide apenas 3 milímetros de longitud. “Las colonias de arañas, que a veces superan los 100.000 individuos, suelen estar correlacionadas con una alta abundancia local de recursos alimenticios”, comentó István Urák.

Los investigadores quedaron sorprendidos con el hallazgo, pues nunca habían visto una telaraña tan enorme, ni mucho menos el comportamiento colonial de estas especies. “Si tuviera que intentar expresar con palabras todas las emociones que me invadieron, destacaría la admiración, el respeto y la gratitud”, afirmó Urák.

La telaraña colonial de la Cueva de Azufre alberga una colonia mixta de Tegenaria doméstica y Prinerigone vagans (Foto: Marek Audy)

Otra de las cosas que más le llamó la atención es que estos arácnidos viven en completa oscuridad, lo que hace aún más difícil su descubrimiento. “La gran colonia de arañas de la Cueva del Azufre se observó principalmente en el margen izquierdo del arroyo sulfuroso. En una zona permanentemente oscura, a partir de aproximadamente 50 metros de la entrada de la cueva”, manifestó Urák.

El pasaje de la cueva es relativamente estrecho y, en su mayoría, el techo es bajo. Además, hay moscas quironómidas revoloteando sobre el arroyo. Los científicos creen que puede haber hasta 2,4 millones de insectos. “La ubicación de la telaraña colonial coincide con una zona donde un enjambre inusualmente denso de pequeñas moscas quironómidas (…) revolotea sobre el arroyo sulfuroso que fluye a lo largo de la pared izquierda de la cueva”, argumentó.

*Por Wendys Pitre Ariza