Es habitual que el tema de las propinas en los establecimientos gastronómicos generen diversos puntos de vista entre las personas. Si bien en la mayoría de los lugares no es obligación darla, hay una serie de reglamentos sociales que varían según el país. En el caso de la Argentina, no hay una normativa propiamente dicha, pero desde hace años que es costumbre ofrecer un extra del total que se paga. No obstante, hay algunos que hacen caso omiso a este punto y sorprenden a quienes los atienden.

En sintonía con este tema, el empleado de un restaurante ubicado en Palermo, Buenos Aires, se volvió viral en las redes sociales precisamente por revelar la escasa cantidad de propina que recibió tras desempeñar su oficio durante una mañana. El posteo abrió la polémica y cientos de usuarios reaccionaron al respecto.

“Vinieron siete personas a comer y gastaron $35.850 “, introdujo el hombre, identificado como Pablo, en un video que compartió en su cuenta de TikTok. Acto seguido, mostró la lista de pedidos que hicieron los comensales: agua, chocotorta, alfajor de almendra, croissant con jamón y queso, jugo exprimido de naranja, chocolatada, huevos revueltos, bruschetta de huevos, iced latte de avellanas, croissant crudo y un scon de queso.

Reclamó la falta de propina y se volvió viral

Tras detallar el pedido, mencionó que una vez que les dio la respectiva cuenta, los comensales dejaron algunos billetes sobre la mesa y se retiraron. “Dejaron $170 de billetes que ya no sirven más. Buenos Aires, Argentina. Ratas nivel 10″, concluyó.

Inmediatamente, la publicación recibió cientos de mensajes de enojo por parte de sus seguidores, que hicieron foco en la actitud de los clientes. “Yo siempre dejo el 10%. No sé por qué hay muchos que no dejan nada. Si salís a comer afuera tenés que dejar una atención”, expresó una usuaria. “Quizás estoy equivocado, pero aproximadamente deberían haber dejado $3000”, agregó otro.

Asimismo, no faltaron quienes apoyaron a los clientes y la mayoría hizo foco en que no están obligados a darles propina a los trabajadores, ya que no hay una ley precisa que los condicione. “Mostrame algo donde diga que la propina es obligatoria, te estás equivocando amigo, a vos te pagan en tu trabajo para que sirvas y atiendas a la gente”, sostuvo una joven. “No entiendo… si ya pagás por la comida ¿por qué tenés que pagar propina? Ellos ya cobran un sueldo, entonces el ferretero el kiosquero y el cajero a todos debemos darle propina”, aseveró otra. “¿Pero por qué creen que es obligación dejar propina? Exijan a sus jefes sueldos acordes”, coincidió un tercero.

Algunos de los mensajes por parte de los usuarios en TikTok

Poco a poco, los usuarios de la plataforma virtual generaron un debate en lo que se refiere a cuánto hay que dar de propina en los restaurantes argentinos. Tras el sinfín de mensajes, el protagonista de esta historia tomó la decisión de responderles.

“Por gente como ustedes merecemos el mundo que tenemos. Acá por suerte el sueldo es acorde, pero la propina suma más”, aseguró. Con el acumulado de 59 mil visualizaciones y más de 300 comentarios, el posteo trascendió en otras redes sociales y son cientos las personas que dejan sus puntos de vista al respecto.