Bicarbonato de sodio: así se puede usar para el cuidado de plantas de interior

El bicarbonato de sodio, conocido principalmente por su uso en la cocina, también ofrece beneficios para el cuidado de plantas de interior.

Este compuesto regula la humedad del sustrato, previene enfermedades causadas por hongos, controla plagas y facilita la limpieza de macetas, lo que lo convierte en una alternativa accesible y menos tóxica frente a pesticidas químicos.

Uno de los principales aportes del bicarbonato es la regulación de la humedad en la tierra, lo que reduce la aparición de hongos y moho en ambientes con exceso de riego o poca ventilación.

Aplicado periódicamente sobre la superficie, disminuye la posibilidad de aparición de enfermedades fúngicas que afectan a estas especies de plantas.

Una fina capa de bicarbonato en las hojas crea una barrera natural contra insectos y bacterias sin dañar la planta ni el entorno. Este efecto convierte este producto en una alternativa a pesticidas químicos, reduciendo riesgos para la salud y el medio ambiente.

Entre los métodos más recomendados para aplicar el bicarbonato están:

Rociado foliar: mezclar una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con unas gotas de jabón neutro y aplicar sobre las hojas una vez por semana, preferiblemente en condiciones de luz tenue.

con unas gotas de jabón neutro y aplicar sobre las hojas una vez por semana, preferiblemente en condiciones de luz tenue. Espolvoreo en el sustrato: aplicar una capa ligera tras el riego para evitar moho en raíces y bases.

Limpieza de macetas: lavar los recipientes con agua y bicarbonato para reducir bacterias y residuos antes de trasplantar o reutilizar envases.

Entre las especies que más aprovechan este tratamiento se encuentran:

El potus.

La sansevieria.

El ficus.

Los helechos.

Variedades populares que suelen presentar problemas de hongos en ambientes húmedos.

Los expertos advierten que el uso excesivo puede alterar el pH del suelo y dañar las raíces. Se recomienda probar el tratamiento en una pequeña zona y esperar entre 24 y 48 horas antes de aplicarlo en toda la planta.

Por Natalia Cárdenas Chaux