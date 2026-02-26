LA NACION

Cáscaras de naranja: para qué sirve aplicar esta fórmula secreta en el microondas

Los expertos en cuidado del hogar sugieren utilizar este procedimiento sencillo y barato para eliminar los olores desagradables de este aparato; aprendé cómo

Para qué sirve la cáscara de naranja en el microondas
En la cocina existen diferentes focos donde la suciedad puede acumularse y, si no se atiende a tiempo, puede empeorar e incluso afectar algunos electrodomésticos, como es el caso del microondas, uno de los que más grasa y aromas junta. Para preservar la limpieza de este aparato y que su durabilidad sea mayor, aprendé cómo aplicar el truco de la cáscara de naranja que resulta infalible.

Si tu microondas tiene resabios de olor de viejas comidas o restos adheridos en las paredes, poner en práctica este elemento orgánico puede ser la solución, en especial porque afloja todo lo que esté pegado y elimina el aroma feo.

La cáscara de naranja elimina un aceite natural que permite eliminar los fuertes aromas y la grasa impregnada de días
La cáscara de naranja tiene aceites esenciales naturales que, al entrar en contacto con el calor, suelen desprenderse y afectar el ambiente. En este caso, el centro del microondas. Además, es un poderoso desengrasante, aromatizante y antibacteriano.

Cómo poner el truco en práctica

  • Pelá una naranja madura. 
  • Colocá las cáscaras en un recipiente apto para microondas y cubrilas con agua. 
  • Llevá el reciente al microondas y encendelo a una temperatura de 180 °C. 
  • Dejá la fórmula actuar por cinco a siete minutos. 
  • Limpiá el interior con un paño húmedo. 
Truco de cáscaras de naranja para limpiar en el microondas
Beneficios de aplicar este truco

  • Es económico y orgánico. Por tal motivo, evitás comprar elementos químicos que pueden dañar el aparato y tu salud. 
  • Las cáscaras no afectan el funcionamiento del microondas. 
  • Los olores fuertes quedan eliminados gracias al vapor del agua con cáscaras de naranja. 
  • Ayuda a despegar la comida sin que realices demasiada fuerza.
