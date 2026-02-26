Cáscaras de naranja: para qué sirve aplicar esta fórmula secreta en el microondas

En la cocina existen diferentes focos donde la suciedad puede acumularse y, si no se atiende a tiempo, puede empeorar e incluso afectar algunos electrodomésticos, como es el caso del microondas, uno de los que más grasa y aromas junta. Para preservar la limpieza de este aparato y que su durabilidad sea mayor, aprendé cómo aplicar el truco de la cáscara de naranja que resulta infalible.

Si tu microondas tiene resabios de olor de viejas comidas o restos adheridos en las paredes, poner en práctica este elemento orgánico puede ser la solución, en especial porque afloja todo lo que esté pegado y elimina el aroma feo.

La cáscara de naranja elimina un aceite natural que permite eliminar los fuertes aromas y la grasa impregnada de días (Fuente: Pexels)

La cáscara de naranja tiene aceites esenciales naturales que, al entrar en contacto con el calor, suelen desprenderse y afectar el ambiente. En este caso, el centro del microondas. Además, es un poderoso desengrasante, aromatizante y antibacteriano.

Cómo poner el truco en práctica

Pelá una naranja madura.

Colocá las cáscaras en un recipiente apto para microondas y cubrilas con agua.

Llevá el reciente al microondas y encendelo a una temperatura de 180 °C.

Dejá la fórmula actuar por cinco a siete minutos.

Limpiá el interior con un paño húmedo.

Truco de cáscaras de naranja para limpiar en el microondas

Beneficios de aplicar este truco