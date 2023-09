escuchar

En algunas ciudades de México, donde en verano las temperaturas pasan los 40 grados, es usual que los aires acondicionados se encuentren prendidos casi todo el día. No obstante, en el momento de tener que pagar la luz el uso se ve reflejado en el recibo, a pesar de que exista un subsidio para que el costo sea menor.

En Hermosillo, el video de la reacción en TikTok de una desesperada mujer al abrir la aplicación móvil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se volvió muy popular en las redes sociales, convirtiéndose en una sensación viral. En el clip, se puede ver a la señora teniendo una expresión de sorpresa, ya que tendrá que pagar cerca de 700 dólares.

“Ay no, no, no. Ay no mames, no mames. no mames. No mames Cynthia, mirá todo lo que debemos pagar. Ay no, Esto es un abuso, no, no, Dios mío no”, dijo la mujer con mucho enojo y desconcertada, ya que no sabe los motivos del aumento de su recibo.

Algunas personas creen que dicho monto es el resultado de que la mujer haya tratado de enfriar no solo su casa, sino a algunas viviendas de sus vecinos en Hermosillo. En estos tiempos, el calor de Sonora puede sobrepasar los 40 grados por lo que hacen que los ciudadanos utilicen dicho electrodoméstico. Aunque hay quienes indican que ningún aire acondicionado, por más potente que sea, podría consumir mucha electricidad.

Y es que se especuló mucho en las redes sociales sobre este hecho, ya que la versión oficial señala que el uso constante de aires acondicionados en una ciudad como Hermosillo, donde el sol no da tregua, podría haber generado tal consumo eléctrico.

A todos los que no viven en Hermosillo evítense comentar sobre los aires, en Hermosillo son una necesidad básica no son lujos con temperaturas de 50″, escribió un usuario por redes sociales.

Asimismo, otros usuarios se compadecieron con la mujer: “Para los que dicen que porque no apaga el aire acondicionado, en el norte no se puede estar dentro de una casa sin aire porque son unos hornos”, “Mi recibo subió y mi mamá casi nos mata”, “En Mexicali estamos igual, mínimo se paga 5 mil y ya es poco”, “Cadena de oración”.