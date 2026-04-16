Conrado Estol, neurólogo: “Es muy malo quedarse dormido mirando una serie”

Quedarse dormido mientras se mira una serie o una película representa un hábito frecuente pero perjudicial para la salud, según advirtió el reconocido neurólogo Conrado Estol. El especialista señaló que esta conducta habitual altera los ciclos naturales del organismo y afecta el descanso reparador necesario para el funcionamiento cotidiano.

En un video publicado en sus redes sociales, explicó que este fenómeno ocurre a menudo cuando el espectador inicia una sesión en una plataforma de streaming con la intención de relajarse pero termina por “cabecear” frente a la pantalla. Según Estol, este comportamiento equivale a realizar una siesta bajo las peores condiciones posibles.

Es importante cuidar la higiene del sueño (Foto: Freepik)

El médico sostuvo que el cuerpo llega a ese punto con un estado de alerta que no corresponde al momento previo al sueño profundo. Al respecto, el profesional afirmó: “Cuidado a la noche. No prendas el streaming y empieces a cabecear; cuando te das cuenta de que te dormiste en dos tercios de la serie o película que estás mirando... es muy malo eso”.

La recomendación del experto apunta a evitar la exposición a dispositivos electrónicos durante las horas previas al descanso nocturno. En ese sentido, enfatizó la necesidad de mantener rutinas saludables que permitan un sueño profundo y sin interrupciones. Para Estol, esta práctica representa una falla en la higiene del sueño.

Los momentos para mirar series deben estar destinados especialmente (Foto: Freepik)

El experto subrayó también la importancia de controlar los horarios, ya que, según su criterio, muchas personas recurren al streaming mucho antes del horario ideal para dormir. Concluye que esta clase de siestas accidentales resultan inadecuadas por su forma y su momento.

En ese sentido, Estol recomendó ajustar los hábitos cotidianos para prevenir que el cansancio acumulado derive en situaciones que comprometen la estructura del sueño natural. “Eso es una especie de siesta a la peor hora, de la peor forma. Estás muy despabilado. Y falta todavía para las 23, hacelo”, aseguró.

La advertencia del especialista destaca la importancia de evitar las pantallas antes de acostarse para mejorar la calidad de vida y el rendimiento diario de los individuos. Con tan solo mejorar esta conducta, se obtienen múltiples beneficios que se ven en poco tiempo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.