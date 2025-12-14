Cinco estrategias esenciales para desconectarte del trabajo y disfrutar una Navidad sin estrés

La llegada de la Navidad coincide para muchos trabajadores con semanas en las que se acumulan plazos, responsabilidades y una disponibilidad casi permanente.

Especialistas del sector sanitario y de recursos humanos explicaron por qué se incrementa la presión a final de año wavebreakmedia - Shutterstock

Según el informe Cigna Healthcare International Health Study, el 12% de los empleados asegura no conseguir desconectar al finalizar la jornada, mientras que el 28% reconoce sentir estrés con frecuencia y un 24% mantiene una tensión constante ante el volumen de tareas.

La llegada de la Navidad coincide para muchos trabajadores con semanas en las que se acumulan plazos, responsabilidades y una disponibilidad casi permanente Imagen de creativeart en freepik

En este contexto, especialistas del sector sanitario y de recursos humanos explicaron por qué se incrementa la presión a final de año y cómo las empresas pueden facilitar un cierre más equilibrado.

El impacto del final de año en la salud laboral

Durante los últimos meses, los equipos suelen arrastrar desgaste acumulado, un aspecto que, de acuerdo con Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España, “coincide con un momento en el que muchos equipos acumulan meses de esfuerzo y una carga mental que no siempre es fácil de gestionar”.

La directiva subrayó que, en estas semanas, “las empresas tienen un papel decisivo para evitar estas situaciones”, ya que ponen el foco en el diseño de rutinas laborales más saludables. A su juicio, “el mantenimiento de un clima de calma, junto a pequeños ajustes en cómo se organiza el trabajo, pueden reducir la sensación de saturación y favorecer que los equipos cierren el año con mayor equilibrio”.

Cinco pautas para fomentar la desconexión en Navidad

Los especialistas de Cigna Healthcare proponen un conjunto de prácticas que permiten a organizaciones y empleados afrontar el cierre del año con menor carga emocional:

Check-in emocional breve : invertir 2 o 3 minutos antes de reuniones o entregas para expresar cómo se encuentra cada integrante del equipo ayuda a detectar señales tempranas de estrés y refuerza un entorno de confianza.

: invertir 2 o 3 minutos antes de reuniones o entregas para expresar cómo se encuentra cada integrante del equipo ayuda a detectar señales tempranas de estrés y refuerza un entorno de confianza. Flexibilidad para organizar el trabajo : ofrecer margen para que cada persona distribuya sus tareas según su ritmo, lo que facilita la gestión de grandes volúmenes de actividad y reduce la presión interna.

: ofrecer margen para que cada persona distribuya sus tareas según su ritmo, lo que facilita la gestión de grandes volúmenes de actividad y reduce la presión interna. Acotar las franjas de comunicación : establecer horarios concretos para el envío de correos y notificaciones evita interrupciones fuera del tiempo laboral y limita la sensación de disponibilidad continua.

: establecer horarios concretos para el envío de correos y notificaciones evita interrupciones fuera del tiempo laboral y limita la sensación de disponibilidad continua. Reto de desconexión : incorporar dinámicas semanales, como “dos minutos de meditación después de la comida” o “caminar cinco minutos sin teléfono”, introduce hábitos sencillos que contribuyen al bienestar diario.

: incorporar dinámicas semanales, como “dos minutos de meditación después de la comida” o “caminar cinco minutos sin teléfono”, introduce hábitos sencillos que contribuyen al bienestar diario. Pausa en equipo: programar un descanso conjunto (ya sea una breve meditación guiada o ejercicios de estiramiento) permite liberar tensión y retomar las actividades con mayor claridad.

Programar un descanso conjunto permite liberar tensión y retomar las actividades con mayor claridad Foto: Pexels

Estas medidas buscan ofrecer herramientas concretas para que tanto empresas como trabajadores afronten la temporada navideña con mayor serenidad y logren desconectar de forma real durante el final del año.

Por María Camila Salas Valencia