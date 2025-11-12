El método infalible para ahuyentar las moscas de tu casa y tu jardín

Las moscas son uno de los insectos más molestos en el hogar, ya que su presencia persiste sin importar si es temporada de calor o frío. Su aparición no solo resulta incómoda, sino que también puede ser un riesgo sanitario, ya que estos insectos pueden transportar bacterias y contaminar los alimentos.

Si estás en la búsqueda de un método eficaz para ahuyentar las moscas de la casa y el jardín, aquí te compartimos un remedio sencillo, natural y altamente efectivo que te ayudará a mantener tus espacios libres de estos visitantes indeseados.

Este método no solo ahuyenta moscas, sino que también deja un aroma agradable en tu hogar, al ser uno de los remedios más efectivos y naturales.

Ingredientes:

1 limón

15 a 20 clavos de olor

1 ramita de romero o menta

Cortá el limón en dos mitades e insertá los clavos de olor en la pulpa. Colocá el limón en puntos estratégicos como el comedor, cocina, ventanas o mesas en el jardín. Si deseás aumentar su efecto, acompáñalo con hojas de menta o romero fresco.

Las moscas suelen acercarse a lugares donde encuentran comida, humedad o materia orgánica en descomposición. Algunas de las razones más comunes son las siguientes:

Restos de comida en la cocina

Basura sin tapar

Frutas muy maduras

Jardines con plantas aromáticas pero sin mantenimiento

Mascotas y su bandeja de alimento

La clave está en reducir los olores que las atraen y utilizar elementos que repelan su presencia.

Otros trucos para mantener las moscas lejos

Además del método anterior, podés reforzar la protección con los siguientes remedios:

Mantené los tachos de basura siempre cerrados.

Lavá los platos inmediatamente después de comer y evita que se acumulen.

Limpiá las superficies con vinagre blanco para eliminar olores que las atraen.

para eliminar olores que las atraen. Colocá plantas repelentes como albahaca, lavanda o citronela en ventanas o terraza.

en ventanas o terraza. Instalá mosquiteros en ventanas o puertas.

*Por Dann Silva