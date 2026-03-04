Alergias por cambio de clima: cuáles son los síntomas que pueden aparecer con el otoño y cómo tratarlos

El 21 de marzo inicia el otoño. Para muchos, esto representa una estación del año donde las hojas de los árboles cambian de color y baja la temperatura. Para otros marca que empieza la temporada de alergias, que en muchos casos se activa por el cambio de clima. Es en ese sentido que surge la duda sobre cuáles son sus síntomas y cómo tratarlos.

La alergia es una alteración de los mecanismos de defensa inmunitarios del organismo. Quien la padece tiene una predisposición a reaccionar de una manera diferente a las personas que no son alérgicas ante diversas sustancias con las cuales estamos habitualmente en contacto. Algunos ejemplos inofensivos son el polen, ácaros del polvo, hongos, epitelios de animales o alimentos específicos.

La alergia es una reacción del sistema imnuniológico a elementos que suelen ser inofensivos Freepik - iStockphoto

El sistema inmunológico actúa ante esta alerta y produce una inflamación que puede comprender diferentes síntomas. Si bien pueden resultar inofensivos para una parte de la sociedad, ciertos individuos poseen un perfil genético que los hace susceptibles a estos compuestos.

Se trata de una afección muy común, que incluso cuenta con su propio día a nivel mundial el 8 de julio para concientizar sobre la necesidad del diagnóstico y prevención de estos cuadros de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce las alergias como un problema de salud pública creciente, afectando a una tercera parte de la población mundial, con proyecciones de que para 2050 impactará a la mitad de la población global. Se estima que casi 400 millones de personas padecen rinitis alérgica, siendo esta la forma más común. Además, las alergias alimentarias afectan a más de 220 millones de personas en todo el mundo.

Cuáles son los síntomas que pueden aparecer con el otoño

En el otoño, especialmente en regiones como la Argentina, las alergias respiratorias tienden a empeorar debido al aumento de alérgenos como ácaros, hongos y pólenes de malezas, lo que provoca síntomas similares a un resfriado, pero persistentes. En ese sentido, estos son los síntomas más comunes de las alergias en esta época del año:

Congestión nasal.

Estornudos frecuentes.

Secreción nasal clara y goteo posnasal, que pueden intensificarse por la mañana o al acostarse.

Picazón intensa en ojos (con lagrimeo y enrojecimiento).

Picor en nariz, garganta o paladar.

Urticaria o irritación en la piel.

Tos.

Sibilancias (en asmáticos).

Fatiga.

Dolores de cabeza.

Ojeras.

Falta de aire.

Los síntomas comunes de la alergia por el cambio de clima Shutterstock

Al contar con muchos síntomas, que no todos se suelen presentar a la vez, puede ser difícil identificar si se trata de una alergia o una enfermedad. Un signo importante para diferenciarlos de infecciones es que las reacciones alérgicas no causan fiebre. De todos modos, es importante tratar las alergias, no solo para eliminar cualquier molestia que ocasione, sino porque puede provocar enfermedades. En casos graves, derivan en rinitis o bronquitis.

En tanto, anafilaxia es el caso más severo de alergia, que requiere una asistencia médica inmediata. Consiste en una reacción multisistémica del organismo que avanza rápidamente y produce complicaciones nerviosas, cardiovasculares, digestivas o respiratorias. En muchos casos, las personas poseen dificultad para respirar, que se acelera con los minutos.

Cómo tratar las alergias por el cambio de clima

Para evitar el efecto de las alergias en el otoño, se pueden tomar medidas preventivas que ayudan a frenarlas. Se sugiere mantener las ventanas cerradas en días ventosos, usar purificadores de aire con filtro HEPA y ventilar diariamente los espacios para reducir ácaros y moho. También es recomendable evadir cambios bruscos de temperatura, hidratarse bien y consumir vitamina C. En cuanto a la limpieza del hogar, lo mejor es aspirar con filtros anti ácaros y lavar la ropa de cama en agua caliente.

Ante síntomas de una alergía, se recomienda consultar a un médico Archivo

Cuando una persona sospecha que podría tener alergias o se encuentra ante un cuadro alérgico, es importante que se dirija de inmediato a un servicio médico. El paciente puede tener una consulta con un alergista, quien evaluará los síntomas, condición genética y antecedentes familiares. En los casos de alergias por cambio de estación, se suelen dar corticosteroides intranasales, que son el más eficaz para congestión y rinorrea. También de utilizan antihistamínicos orales de segunda generación para picor y estornudos.

Si bien los antecedentes médicos o respuestas alérgicas podrían conducir a un diagnóstico, una de las maneras más efectivas de confirmar el cuadro es a través de las pruebas cutáneas. Estas, también denominadas pruebas de raspado, consisten en un testeo de 50 sustancias al mismo tiempo que se realiza tanto en adultos como niños. En el antebrazo del paciente, se colocan pequeñas muestras de extractos de alérgenos con una lanceta descartable, que ayuda a la piel a penetrar el compuesto. Luego de un tiempo, el profesional de salud podrá observar pequeñas ronchas o manifestaciones cutáneas que darán como resultado a qué elementos el paciente es alérgico.