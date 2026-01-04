Cómo defenderse de un narcisista

El mecanismo de control por excelencia de una persona narcisista es la “descalificación”. Pero ¿cómo puede alguien defenderse de sus ataques en una relación? Como explico en mi nuevo libro Narcisistas, es fundamental comenzar por admitir el daño recibido.

La tapa del nuevo libro de Bernardo Stamateas

Las siguientes son algunas de las frases que suelen quedar grabadas en la mente de quien interactúa a menudo con este tipo de personalidades:

“Sos un/a inútil; no servís para nada”.

“Vos todo lo hacés mal; sos un desastre”.

“Vos siempre exagerando”.

“Me parece que no te da la cabeza”.

De ninguna manera estamos frente a una crítica sana, como el narcisista querrá hacernos creer, sino más bien frente a descalificaciones directas que buscan socavar la autoestima de su víctima.

A continuación, se debe reconocer la propia voz narcisista. ¿Por qué? Porque esta forma de expresarse termina por ser interiorizada. Como resultado, quien interactúa con un descalificador acaba por repetirse a sí mismo, o a sí misma, como si fuera un eco, las mismas frases que ha escuchado una y otra vez.

Y luego, es muy importante que quien ha sufrido descalificación les dé valor a sus propias emociones y vivencias. Es decir, que se provea de un espacio personal seguro para sanar, ya sea a través de la terapia con un profesional, si es necesario, o de conversaciones con amistades y/o personas de confianza.

Lleva tiempo sanarse de la descalificación sistemática de un narcisista, pero con paciencia y amor siempre es posible. Por eso, si has sido víctima de alguien con estas características, quiero recordarte que ninguna persona tiene el poder de determinar quién sos.

Estas son algunas ideas a tener en cuenta a la hora de enfrentar a una persona descalificadora:

No es posible ganarse al narcisista; es decir, obtener validación de alguien que nos descalifica.

No todo el mundo merece una respuesta. En ocasiones, lo más aconsejable es callar.

No se debe “comprar” jamás su frase tan común: “Vos tenés la culpa”, pues su objetivo es hacernos sentir culpables.

Confiemos en nuestro criterio personal y démonos el valor que todos tenemos y merecemos. Nuestras opiniones cuentan.

Establezcamos siempre límites claros y asertivos.

Recordemos que un narcisista es un niño lastimado que ha sufrido descalificación en carne propia y está hambriento de la aceptación no recibida en la infancia. Su actitud no es otra cosa que la defensa de alguien vulnerable que teme desaparecer si trata bien al otro.