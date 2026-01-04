El sentido homenaje a Eddie Munson en el final de Stranger Things que muchos pasaron por alto
El personaje tuvo uno de los momentos más significativos en la cuarta temporada y fue recordado durante el final de la serie; mirá el video del episodio final
El final de Stranger Things (Netflix) continúa como un tema de conversación principal en redes sociales, donde usuarios y fans siguen con publicaciones sobre sus reacciones y datos curiosos sobre la serie que logró posicionarse como una de las más emblemáticas de la última década.
Con una trama que mezcla la nostalgia por los años 80 y la ciencia ficción, cuando un grupo de adolescentes pretende salvar al pueblo de Hawkins de una aterradora dimensión llena de monstruos con un soundtrack con hits de la época; la historia escrita por los hermanos Duffer se colocó rápidamente en el gusto del público de todas las edades por ello y sus icónicos personajes.
En ese sentido, durante el estreno del episodio final de Stranger Things, hubo un guiño que rindió tributo al personaje Eddie Munson (Joseph Quinn), el fundador del Hellfire Club, el cual pocos fans lograron notar. A continuación te diremos de qué se trata, pero cuidado, porque esta nota contiene spoilers.
El homenaje a Eddie Munson en el final de Stranger Things
Uno de los personajes favoritos que se robó el cariño de los fans fue Eddie Munson, quien tuvo uno de los momentos más significativos durante la cuarta temporada de la serie, al morir durante una batalla en el Upside Down después de tocar el solo de guitarra de “Master of Puppets” de Metallica.
Munson soñaba con graduarse tras haber repetido el último año en el colegio. Antes de ser acusado del homicidio de Chrissy Cunningham (Grace Van Dien) detalló lo que haría durante aquella ceremonia al obtener su diploma.
Bajo ese contexto, en redes sociales se viralizó esa escena en la que Eddie describía su graduación y se comparó con las imágenes del capítulo final donde los chicos se gradúan y Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) da un discurso al obtener el reconocimiento al mejor promedio de la generación. En ese momento, al igual que lo hubiese hecho Munson, se revela en contra del director de la escuela y el sistema, y muestra su remera de “Hellfire Lives” en honor a su amigo y al club de Calabozos y Dragones que fundó.
