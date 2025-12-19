La vitamina “antiestrés” que ayuda a calmar al sistema nervioso y reducir la confusión mental
Los expertos en nutrición recomiendan el consumo diario de atún, legumbres y banana para mantener el equilibrio emocional
- 2 minutos de lectura'
La vitamina B6 se ha revelado como el micronutriente esencial más importante para mantener el sistema nervioso equilibrado y ayudar a reducir la irritabilidad. Su papel es fundamental en la función neurológica, la regulación del estado de ánimo y el balance hormonal, siendo un pilar para el bienestar diario.
¿Por qué es crucial para el sistema nervioso?
Esta vitamina hidrosoluble es indispensable para el mantenimiento de la función neurológica normal, la correcta transmisión de los impulsos nerviosos, la producción de neurotransmisores clave (como la serotonina) y, por último, la formación de hemoglobina para transportar oxígeno.
La deficiencia de B6 a veces no es detectada en análisis convencionales. Pero hay señales: la falta de esta vitamina en la alimentación puede manifestarse con irritabilidad, insomnio, confusión y un síndrome premenstrual severo.
Aunque no es habitual en la población general, el déficit de vitamina B6 puede darse en casos de disfunción renal o consumo excesivo de alcohol. Sus síntomas a menudo se confunden con estrés. El organismo no la almacena, por lo que se necesita un aporte regular mediante la alimentación.
Fuentes naturales de vitamina B6
Para asegurar una ingesta constante e impedir desequilibrios, es clave incluir en la dieta alimentos ricos en esta vitamina:
- Pescados (como el atún o salmón)
- Carnes: Carne vacuna, porcina, pollo.
- Frutas y legumbres: bananas, porotos, garbanzos.
- Nueces, granos enteros y cereales fortificados.
Integrar estos alimentos es la estrategia natural para regular el estado de ánimo, reducir la irritabilidad y proteger el sistema nervioso.
