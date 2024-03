Cuál es la mejor edad para tener hijos según la ciencia y por qué

Escuchar

Por diferentes motivos, cada vez son más las mujeres que deciden tener hijos más tarde en su vida. Pero, la evidencia científica demuestra que la fertilidad natural disminuye progresivamente a lo largo de la vida y por eso hay una edad recomendada por los especialistas.

En Occidente, la edad promedio de madres primerizas va en ascenso, lo que también limita las chances de tener muchos hijos. Esto se suma al hecho de que la fertilidad de los hombres también disminuye después de los 35 años y que a medida que aumenta la edad hay mayores probabilidades de tener bebés con problemas.

Los hijos nacidos de mujeres mayores suelen obtener mejores niveles educativos y un mayor desarrollo cognitivo (Foto ilustrativa PIXABAY)

En ese contexto, muchas mujeres se preguntan cuál es la mejor edad para tener hijos. Si bien no hay una respuesta correcta, porque todo depende de las expectativas de cada una, los factores sociales y económicos que la rodean y la perspectiva que le da a la maternidad dentro de su vida son cuestiones a tener en cuenta.

Ahora bien, según la biología, hay una edad recomendada para tener hijos. Así lo expresó Sarah Matthews, consultora de ginecología en el Hospital Portland de Londres y experta en fertilidad, que en declaraciones a la BBC en una entrevista en 2017 sostuvo: “Según todas las investigaciones, la mejor edad para tener el menor riesgo de complicaciones en el embarazo y en el postparto es entre los 25 y los 29,9 años”.

En Occidente, la edad promedio de madres primerizas va en ascenso (Foto illustrativa PIXABAY)

A partir de los 35 años la fertilidad desciende considerablemente, ya que la reserva ovárica baja de forma drástica a partir de los 34, hasta llegar a una insuficiencia pasados los 40, que es aproximadamente cuando se inicia la menopausia. A partir de esta edad, la fertilidad femenina se reduce a la mitad, dado que solamente se conserva un porcentaje mínimo de la reserva ovárica.

“Los 30 años o un poquito más” es la mejor edad si se tiene en cuenta una perspectiva social y demográfica, indicó, por su parte, Melinda Mills, experta en sociología de la Universidad de Oxford.

Una experta dio su conclusión a partir de una investigación (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Ocurre que los hijos nacidos de mujeres mayores suelen obtener mejores niveles educativos y un mayor desarrollo cognitivo. Además, sus padres tienen mayor estabilidad laboral, sentimental y hogareña. De esta manera, la especialista remarcó que cada año que se atrasa la maternidad significa un aumento promedio de 10% en los ingresos de una pareja.

La socióloga explicó que normalmente se proyecta la idea de que es una decisión que toman ellas para centrarse en su educación o en sus carreras. Pero, es importante poner atención en el hecho de que la infertilidad es una cuestión de pareja, resulta de una decisión y de un retraso en la paternidad en el que también participan los hombres.

Los hijos nacidos de mujeres mayores suelen obtener mejores niveles educativos y un mayor desarrollo cognitivo (Foto ilustrativa PEXELS)

Otra de las que consultadas sobre el tema en el artículo publicado por la BBC fue Sophia Walker, líder del Partido de la Igualdad de las Mujeres de Reino Unido. “Creo que nunca hay un buen momento para tener hijos porque como sociedad no valoramos el cuidado de otras personas ni a las personas que se hacen cargo de los otros. No lo valoramos ni a los 20, ni a los 30 ni a los 40 años”, opinó. A su vez, acotó: “Para las mujeres hay barreras estructurales que hacen que tener hijos sea una decisión muy muy difícil. Yo pensaba que tenía muchas opciones y después tuve hijos y descubrí que no era así, todo se volvió mucho peor. Fue extraordinario. Y ninguno de los hombres con los que trabajo parece experimentar la paternidad de la misma manera”.

En ese sentido, Heather Joshi, experta en demografía económica y para el desarrollo de la Universidad de Londres, también fue consultada por este tema para la nota: “Yo dudaría mucho antes de decir que hay una edad ideal. Creo que la mejor respuesta es ‘cuando tú estés lista’. No creo que haya muchas mujeres de menos de 20 años que estén tan listas como las de 30. Pero, las mujeres en la treintena se enfrentan a otra cuestión biológica, que es que concebir se vuelve más difícil a medida que lo pospones”, indicó.

A partir de los 40 años, la fertilidad femenina se reduce a la mitad, dado que solamente se conserva un porcentaje mínimo de la reserva ovárica (Foto ilustrativa: PEXELS)

Además, remarca que las parejas jóvenes proyectan en la primera fase de la relación la idea de formar una familia, pero con frecuencia descubren con el tiempo que tienen expectativas diferentes y esto puede retrasar la natalidad.

Adam Balen, experto en medicina reproductiva de Leeds y director de la Sociedad Británica de Fertilidad, expuso a su vez: “La fertilidad natural se deteriora con la edad tanto en las mujeres como en los hombres, aunque en el caso de los hombres no suele destacarse tanto. Pero, está claro que el efecto más profundo de la edad es sobre las mujeres, que nacen con un número determinado de óvulos, que se van perdiendo a lo largo de la vida”.

LA NACION