escuchar

Uno de los electrodomésticos que se pusieron más de moda en el último año es la freidora de aire; sin embargo, existen siete productos que no se pueden cocinar en este espacio, ya sea por su tamaño, características o textura. Así como algunas pueden dañar el producto, otras no podrán cocinarse de la mejor manera.

El queso es uno de los alimentos prohibidos para utilizar en la freidora de aire Yeko Photo Studio

Muchas personas decidieron comprar una freidora de aire por la facilidad y rapidez de su uso, pero, sobre todo, por la gran variedad de platos que se pueden hacer con la misma.

No obstante, existe una lista de productos que por diversos motivos no se deben poner en este electrodoméstico, porque pueden afectar su funcionamiento o estropearlo.

Los 7 alimentos que no debes poner en la freidora de aire

En primer lugar, hay que tener en cuenta los alimentos terminantemente prohibidos por los daños que le podría generar al electrodoméstico. Uno de la lista es el queso, ya que al derretirse puede introducirse por algún conducto interno y romperlo. Además, el calor podría dejar manchas muy difíciles de quitar.

Otro de los alimentos que puede dañar la freidora de aire son los pochoclos, porque al aumentar bruscamente de tamaño por el calor, el grano de maíz puede salir disparado y dañarlo por dentro.

A estos dos se le suma cualquier alimento líquido. Desde sopas, cremas, caldos y salsas, hasta guisos. Cualquier producto de estas características podría generar daños irreversibles en la freidora de aire. Además, se corre con un riesgo mucho peor si el líquido se expande por el aparato, ya que podría causar un cortocircuito al tratarse de un aparato eléctrico.

El pochoclo también es otro de los productos prohibidos para utilizar en la freidora de aire Lifestock

Luego existen productos que no pueden cocinarse en este complemento de cocina y que algunos usuarios desconocen.

El primer caso es el de la croqueta, ya que para llegar a que la masa se fije, los rebozados crudos necesitan un choque de temperaturas, que permite que queden crujientes. Sin embargo, esto no se consigue con este electrodoméstico.

Asimismo, las verduras crudas no podrán utilizarse en una freidora de aire porque necesitan cocción con agua. No obstante, las verduras congeladas, que se deshidratarán por el calor, saldrán crujientes.

Los alimentos que se cocinan con agua, como son las pastas, no se pueden cocinar en la freidora de aire Xavier Martín

Básicamente, cualquier alimento que necesite agua para su cocción no podrá ser utilizado en este producto. Tal es el caso de las pastas, el arroz y las legumbres.

Por una cuestión de cómo quedará el alimento, las carnes rojas no pueden ser utilizadas, ya que es difícil darle una buena cocción en la freidora de aire y probablemente quede seca.

No está de más recordar algo que viene especificado en los manuales de cada freidora: evitar los alimentos muy grandes. Si no arruinarían el electrodoméstico, pueden cocerse por fuera, pero quedar crudos por dentro.

La carne es uno de los productos a evitar por la dificultad que genera cocinarlo en la freidora de aire jultud - Shutterstock

Otra de las advertencias es no colocar papel aluminio en la cesta del electrodoméstico, porque el aire podría no circular correctamente y el alimento no se cocinará de manera correcta. En cambio, se sugiere utilizar papel de horno perforado en caso de ser necesario.

Cabe destacar que este producto varía en su tamaño. Existen freidoras de un litro, ideales para una o dos personas; sin embargo, para una familia más grande se sugiere una de cuatro litros. Un detalle que puede ayudar al usuario es que entre mayor potencia tenga más rápido cocinará, pero debe saber que consumirá más electricidad.

LA NACION