Esta es la mejor forma de sacar las cucarachas plaga de la cocina

Vivir en ciudades grandes y con muchos habitantes tiene su costado negativo: más basura y, por ende, plagas. Entre las más comunes aparecen las cucarachas, que suelen entrometerse en el hogar e instalarse en la cocina, donde pueden obtener acceso directo a nuestro alimento. Es probable que construyan sus nidos en pequeños huevos y, en ciertos casos, resulta difícil eliminarlas de una sola vez. Por ello, expertos en control de insectos recomiendan una fórmula casera capaz de erradicar a estos invasores sin perjudicar la salud.

En primer lugar, es necesario tomar conciencia del sitio en donde se esconden o habitan las cucarachas. En el mercado existen trampas o, más bien, podés crear la tuya con un recipiente aceitado en sus paredes y alimento dentro. Cuando estos insectos ingresen, resbalarán al interior y no podrán escapar por estar bañados de este producto.

Las cucarachas residen en lugares oscuros y cerca del alimento; antes de rociar la fórmula conocé dónde se esconden RHJ - (Fuente: iStock)

Si localizás su sitio de escondite, aplicá la siguiente fórmula, sugerida por el portal web especializado en control de plagas, Western:

En un atomizador, mezclá dos partes de agua por tres de suavizante para ropa (si no te gusta su olor, podés reemplazarlo por jabón para manos ). Podés seleccionar el aroma que más te agrade.

para ropa (si no te gusta su olor, ). Podés seleccionar el aroma que más te agrade. Rociá el líquido por las diferentes zonas donde circulan las cucarachas y también en los lugares donde considerás que tienen un nido.

por las diferentes zonas donde circulan las cucarachas y también en los lugares donde considerás que tienen un nido. Repetí el proceso cada día antes de ir a dormir. Esto asegura que todas sean alcanzadas por la fórmula.

El truco definitivo para eliminar cucarachas

El suavizante para ropa es un poderoso obstructor de las vías respiratorias y de los poros del exoesqueleto de la cucaracha, por lo que se cree que, en pocos días, se asfixiará y morirá. Permanecé listo para encontrar los cuerpos inertes de estos insectos esparcidos por tu cocina y resto de la casa, ya que intentarán escapar y hallar nuevos puntos con alimento fácil.