Qué indica esta señal de tránsito con una franja negra horizontal y por qué es tan relevante

En Argentina, las señales viales funcionan como una referencia esencial para quienes conducen, ya que su objetivo es prevenir siniestros y organizar el tránsito en rutas, avenidas y calles. Sin embargo, hay una que suele despertar interrogantes: el cartel circular con borde rojo, fondo blanco y una línea negra horizontal en el centro.

Identificada oficialmente como R25, esta señal comunica una restricción de paso. En otras palabras, cuando aparece en el camino, el conductor debe detenerse o acatar la limitación indicada. Por lo general, se ubica en zonas próximas a cabinas de peaje o en lugares donde la circulación está condicionada por razones puntuales.

Ignorar esta indicación puede traducirse en una multa económica y, más grave aún, en riesgos para la seguridad propia y la de otros automovilistas.

Se debe respetar las leyes de tránsito para el cuidado de todos (Foto: Freepik)

Cómo se clasifican las señales de tránsito en el país

En calles y rutas argentinas, la señalización se organiza en cuatro categorías principales, cada una con un propósito determinado:

Reglamentarias o prescriptivas : fijan límites, prohibiciones y prioridades de paso. Dentro de este grupo se encuentran las de prohibición, restricción y prioridad. Su incumplimiento implica multas.

: fijan límites, prohibiciones y prioridades de paso. Dentro de este grupo se encuentran las de prohibición, restricción y prioridad. Su incumplimiento implica multas. Preventivas : advierten sobre situaciones que pueden presentarse más adelante, como curvas cerradas, puentes angostos o proximidad de escuelas. Se subdividen en físicas y de máximo riesgo.

: advierten sobre situaciones que pueden presentarse más adelante, como curvas cerradas, puentes angostos o proximidad de escuelas. Se subdividen en físicas y de máximo riesgo. Informativas : aportan datos sobre servicios, destinos o distancias. Son habituales en rutas y zonas turísticas, donde orientan al conductor cuando la información no es evidente.

: aportan datos sobre servicios, destinos o distancias. Son habituales en rutas y zonas turísticas, donde orientan al conductor cuando la información no es evidente. Transitorias: señalan circunstancias excepcionales o temporales, como obras viales o desvíos momentáneos.

Esta señal indica restricción de la circulación (Foto: argentina.gob.ar)

Es importante conocer cada señal porque conducir requiere atención constante a lo que ocurre en el entorno. Interpretar correctamente las señales de tránsito no es opcional, sino una responsabilidad básica de todo conductor. Además de evitar infracciones, comprenderlas puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y una situación de peligro.