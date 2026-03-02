Qué indica esta señal de tránsito con una franja negra horizontal y por qué es tan relevante
Se trata de una de las señalizaciones reglamentarias más importantes y suele colocarse en cercanías de peajes o en sectores con circulación restringida
- 2 minutos de lectura'
En Argentina, las señales viales funcionan como una referencia esencial para quienes conducen, ya que su objetivo es prevenir siniestros y organizar el tránsito en rutas, avenidas y calles. Sin embargo, hay una que suele despertar interrogantes: el cartel circular con borde rojo, fondo blanco y una línea negra horizontal en el centro.
Identificada oficialmente como R25, esta señal comunica una restricción de paso. En otras palabras, cuando aparece en el camino, el conductor debe detenerse o acatar la limitación indicada. Por lo general, se ubica en zonas próximas a cabinas de peaje o en lugares donde la circulación está condicionada por razones puntuales.
Ignorar esta indicación puede traducirse en una multa económica y, más grave aún, en riesgos para la seguridad propia y la de otros automovilistas.
Cómo se clasifican las señales de tránsito en el país
En calles y rutas argentinas, la señalización se organiza en cuatro categorías principales, cada una con un propósito determinado:
- Reglamentarias o prescriptivas: fijan límites, prohibiciones y prioridades de paso. Dentro de este grupo se encuentran las de prohibición, restricción y prioridad. Su incumplimiento implica multas.
- Preventivas: advierten sobre situaciones que pueden presentarse más adelante, como curvas cerradas, puentes angostos o proximidad de escuelas. Se subdividen en físicas y de máximo riesgo.
- Informativas: aportan datos sobre servicios, destinos o distancias. Son habituales en rutas y zonas turísticas, donde orientan al conductor cuando la información no es evidente.
- Transitorias: señalan circunstancias excepcionales o temporales, como obras viales o desvíos momentáneos.
Es importante conocer cada señal porque conducir requiere atención constante a lo que ocurre en el entorno. Interpretar correctamente las señales de tránsito no es opcional, sino una responsabilidad básica de todo conductor. Además de evitar infracciones, comprenderlas puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y una situación de peligro.
Otras noticias de Tránsito y transporte
Sin obras, peajes más caros y muchas más estaciones. Cómo es el plan para los 9200 kilómetros de rutas que concesiona el Estado
¿Cuándo parar? La señal que obliga a frenar aunque no venga nadie
Sin obras, con peajes más caros y muchas más estaciones. Cómo es el plan para los 9200 kilómetros de rutas que concesiona el Estado
- 1
Cuándo entra en vigencia la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso
- 2
La trastienda de la liberación de Gallo: una jugada sigilosa de Venezuela y de la AFA que dejó en offside al Gobierno
- 3
Javier Milei en el Congreso: cuánto midió el discurso del presidente
- 4
“Debe ser el espejo”: en el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas