Cuántos años le quedan a la Tierra, según la predicción de Stephen Hawking

Meses antes de su muerte, el astrofísico Stephen Hawking presentó en noviembre de 2017 un análisis sobre la habitabilidad futura de la Tierra durante un foro científico en Beijing. El investigador utilizó una videoconferencia para exponer los riesgos del crecimiento demográfico y el consumo eléctrico ante una audiencia de especialistas. Su intervención estableció plazos para la permanencia de la civilización y propuso la colonización de nuevos sistemas estelares.

La predicción de Stephen Hawking

El reconocido astrofísico habló durante la Cumbre WE de Tencent, un foro anual donde expertos comparten ideas sobre ciencia y tecnología, y aseguró: “Para el año 2600, la población mundial estará hombro con hombro y el consumo de electricidad hará que la Tierra brille al rojo vivo”. El autor del best seller Breve historia del tiempo vinculó este destino con la actividad humana y la demanda insostenible de recursos.

Según la perspectiva de Stephen Hawking, el planeta Tierra posee un margen de 600 años de habitabilidad antes de que el exceso de población y el consumo energético lo transformen en una bola de fuego Freepik

El investigador se comunicó desde el Reino Unido mediante un músculo de su mejilla conectado a un sensor y a un sistema de voz computarizado. Su diagnóstico detalló que el ritmo de vida actual conduce a un desenlace fatal en pocos siglos y que la única alternativa de supervivencia para la especie es la exploración de otros planetas. Hawking sostuvo que el agotamiento del entorno terrestre es una consecuencia directa del progreso demográfico sin control.

El impacto de la crisis demográfica y energética

La superpoblación mundial constituye el motor principal de la destrucción del ecosistema. Hawking explicó en la cumbre de Beijing que la cantidad de personas en el mundo duplicó su cifra cada 40 años. El planeta soporta una medida limitada de habitantes y este crecimiento no tiene lugar en el próximo milenio.

La demanda de energía eléctrica elevará la temperatura de forma drástica. El genio de la física alertó que el planeta comenzaría a arder como una bola de fuego si persiste el comportamiento social actual, resultado de un consumo que supera la capacidad de regeneración de la Tierra. La saturación de habitantes en la superficie terrestre impedirá la continuidad de la vida orgánica.

Stephen Hawking señaló en 2017 que la única alternativa de supervivencia para la humanidad es la exploración de otros planetas

La transformación climática y el paralelismo con Venus

En julio de 2017, el científico participó en el documental de la BBC llamado Stephen Hawking: Expedition New Earth, donde señaló que la humanidad se encontraba en un punto de inflexión irreversible.

Hawking comparó el futuro terrestre con las condiciones extremas de Venus. El segundo planeta más cercano al Sol posee una atmósfera donde la vida es imposible. Según el testimonio del astrofísico en la BBC, la Tierra “se volverá como Venus, con una temperatura de 250 grados y lluvia de ácido sulfúrico”. También predijo que la ambición natural de las personas dificulta un abordaje adecuado de esta crisis. El abandono total del planeta aparece como la mejor opción para evitar la desaparición definitiva.

La exploración del sistema Alfa Centauri

El investigador sostuvo que el destino principal para la migración humana es el sistema de tres estrellas Alfa Centauri, el destino más cercano habitable, donde los astrónomos creen que existiría un planeta similar a la Tierra. En este sentido, en la conferencia de Beijing, el astrofísico solicitó inversiones financieras que apoyen un proyecto de cien millones de dólares que algún día podría conducir vuelos tripulados hacia el nuevo sistema.

Stephen Hawking advirtió en 2017 que la humanidad posee un margen de 600 años antes de la destrucción total del planeta Archivo LN

“La idea detrás de esta innovación es colocar una nanonave en el haz de luz. Un sistema de este tipo podría llegar a Marte en menos de una hora, o llegar a Plutón en días, pasar a la Voyager en menos de una semana y llegar a Alfa Centauri en poco más de veinte años”, concluyó en la videoconferencia y sorprendió al sumarse a una propuesta alternativa a la exploración de Marte

La probabilidad de un desastre en la Tierra aumenta con el paso del tiempo. Aunque el riesgo anual parece bajo, el astrofísico consideró que la catástrofe es una certeza en los próximos mil o diez mil años. La colonización de otros mundos representa la única garantía contra la extinción. Hawking recibió el diagnóstico de ELA a los 21 años, pero su condición física no impidió que liderara la búsqueda de soluciones para el futuro de la humanidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.