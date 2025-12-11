Cuatro consejos de una psicóloga para reducir el estrés navideño

Isabel Rojas Estape, psicóloga y especialista en terapia de las emociones, reveló cuatro estrategias para reducir el estrés navideño; sin embargo, esto significa una forma muy llamativa de pasar las fiestas de Fin de Año, ya que incluye una apertura que quizá no sea habitual en todas las familias.

A través de su cuenta de Instagram (@isabelrojasestape), Rojas Estape expresó: “¿Eres de los que se estresa en estas fechas? Te dejo cuatro consejos para vivir estos días con más calma, porque la Navidad no tiene que ser perfecta para ser bonita“. Junto con esto, agregó cuatro estrategias para reducir el estrés navideño en distintas imágenes y la publicación se hizo viral.

Isabel Rojas Estape se encargó de compartir cuatro estrategias para reducir el estrés navideño Captura Instagram (@isabelrojasestape)

Como primer punto, la psicóloga remarcó: “Suelta la autoexigencia. Las fiestas despiertan ideas poco realistas: cenas perfectas, casas impecables, familia feliz sin tensiones... Ser consciente de que la perfección no existe y dejar soltar las altas expectativas reduce muchísimo la presión mental”. Con estas palabras, enfatizó en que no hay que ir en búsqueda de algo imposible, ya que literalmente no se puede conseguir nada que sea perfecto porque todo tiene, aunque sea, una mínima falla.

En un segundo plano, Isabel Rojas Estape advirtió: “Seleccioná bien tus planes. No es obligatorio acudir a todos los planes ni decir que sí a cada invitación. Pregúntate: ‘¿qué me aporta bienestar? ¿Qué me resta energía?’. Priorizá reuniones que generen conexión y limitá las que te provocan estrés”. Si bien esto debería aplicarse para cada momento de la vida, lo cierto es que muchas personas no saben decir que no y luego terminan con grados de estrés muy altos porque acuden a eventos donde no están cómodos o que no le permiten descansar adecuadamente.

Isabel Rojas Estape hizo énfasis en la autoexigencia y el buen uso del tiempo Instagram (@isabelrojasestape)

Ya en el tercer punto, la psicóloga agregó: “Planificá momentos de descanso. Las fiestas suelen llenarse de ruido, compromisos y movimiento. Por eso, es crucial programar momentos de calma desde el principio: un paseo a solas, un ratito de lectura, meditación... Descansar no es un premio, es una necesidad”. Al tratarse de una semana intensa, ya que entre el 24 de diciembre y el 1 de enero hay apenas ocho días de diferencia, hay una gran parte de la población que se siente encerrada por su familia y no encuentra nunca un momento para calmarse y estar relajado.

Para finalizar, Rojas Estape hizo mención de, tal vez, la parte más importante de sus consejos: “Abrazá tus emociones. La Navidad mezcla alegría, nostalgia, cansancio y a veces incluso tristeza. Aceptar que las emociones conviven sin tener que ‘ser perfectas’ te permitirá vivir estas fechas con más autenticidad. Déjate llevar sin juzgarte”. Este último consejo puede ser fundamental para mucha gente, ya que este momento del año es el más especial para estar rodeado de los seres queridos y aprovechar para decirle cómo se sienten con cada uno de ellos.

En último lugar, la psicóloga mencionó el descanso y la expresión de las emociones Instagram (@isabelrojasestape)

En un estudio de Sigma Dos para Ikea titulado ¿Y si menos Navidad fuese más Navidad?, analizaron a exactamente 5.539 españoles mayores de 18 años y concluyeron que el 49,3% aseguró experimentar estrés durante los últimos días del año. Entre los diversos factores, se destacaron las compras de regalos, las reuniones familiares y los gastos extra, y esto es algo que no solo se limita a esta población europea, sino que es algo con lo que muchas personas pueden empatizar e incluso es algo común dentro de lo que son las fiestas.