Sin azúcar ni harina: la reversión del pan dulce que hacía la abuela ideal para la mesa de Navidad
Esta receta es saludable, baja en exceso de grasas y su proceso es sencillo, en particular para aquellos que no tienen experiencia en la cocina
El pan dulce es una tradición en la Navidad, si bien su consumo es popular en América Latina, en la Argentina tiene mayor aceptación, en especial por la inmensa cantidad de inmigrantes italianos que llegaron en el siglo pasado a nuestro país. Pese a que la receta típica que hacían las abuelas es la más famosa y original, existe una versión más saludable, sin azúcar y que es apta para aquellos que no tienen experiencia en la cocina. Animate a seguir el paso a paso y replicarla en casa.
Modo fit: el pan dulce que no se amasa y es más saludable que el tradicional
Instagram:
- 2 bananas (bien maduras).
- 1 huevo.
- 1 cucharada de manteca de maní o de coco.
- 110 ml leche entera.
- 1 cucharada de edulcorante (opcional).
- 200 g avena fina.
- Ralladura de naranja o limón de 1/2.
- 1 cucharadita de agua de azahar.
- 60 g frutos secos (maní, uvas, nueces o almendras) o chocolate amargo.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
Paso a paso:
Preparación de la masa
- En un bol pisá las bananas hasta que queden bien lisas.
- Añadí el huevo, la cucharada de manteca, la media taza de leche y la ralladura de limón. Mezclá bien.
- Incorporá poco a poco la harina de avena, volcá el agua de azahar y el polvo de hornear.
- Una vez que quede homogénea la masa, agregá los frutos secos.
Armado del pan dulce
- Rellená un molde de pan dulce de medio kilo y cociná el postre a 180 °C en el horno durante 40 minutos.
- Una vez que esté listo, retirar del horno y esperar que se enfríe.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de preparación total: 1 hora.
Tips adicionales:
- Cuando el pan dulce esté bien frío, decorá la superficie, con un glaseado de azúcar impalpable y jugo de algún cítrico.
