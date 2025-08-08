De actividades infantiles hasta ferias gastronómicas: planes imperdibles para el fin de semana del 9 y 10 de agosto

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, para muchos es la oportunidad perfecta para hacer una pausa, cambiar de ambiente y aprovechar las múltiples propuestas que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. No siempre es necesario alejarse demasiado; a veces basta con visitar una feria, disfrutar de una muestra cultural o salir a caminar para desconectarse un poco de la rutina diaria. Entre recitales, actividades gratuitas, exposiciones artísticas y pequeñas escapadas, hay opciones para todos los gustos y edades, ideales para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia y redescubrir la ciudad desde una nueva mirada.

La Ciudad de Buenos Aires se posiciona como un destino ideal para quienes desean aprovechar el fin de semana sin tener que viajar lejos. Aunque algunos planes pueden implicar un gasto mayor, especialmente para salidas grupales o familiares, también existen muchas alternativas accesibles que permiten disfrutar sin afectar el bolsillo. Desde eventos culturales gratuitos hasta exposiciones y espectáculos con entradas económicas, la variedad es amplia y pensada para que nadie quede afuera de las propuestas que ofrece la ciudad.

Planes gastronómicos imperdibles

Cafecito BA

Disfrutá de una variada oferta de cafés y pastelería artesanal GCBA

Este fin de semana, el aroma a café será protagonista en una nueva edición de Cafecito BA, un evento pensado para los amantes de esta infusión y para quienes quieran disfrutar de una salida diferente al aire libre. Durante dos jornadas, más de 15 cafeterías de la Ciudad se reunirán para ofrecer una variada propuesta que incluye cafés desde $3000, pastelería desde $3500 y opciones saladas para acompañar. Además, habrá música en vivo, cine al aire libre, juegos y hasta lectura de la borra del café, ideal para quienes buscan combinar sabores, entretenimiento y buena compañía en un mismo lugar.

Cuándo: sábado 9 y domingo 10, de 10 a 18 h.

Dónde: Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301, Recoleta)

ExpoCelíaca

Encuentro para celíacos y amantes de la alimentación sin gluten

La alimentación libre de gluten tendrá su gran cita en ExpoCelíaca, un evento que reúne a las principales empresas del sector y a profesionales de la salud especializados en celiaquía. Durante dos jornadas, los visitantes podrán comprar y degustar productos, participar en talleres de cocina, disfrutar de actividades infantiles y asistir a charlas informativas que brindarán herramientas y consejos para una vida sin TACC. Una oportunidad ideal para conocer las últimas novedades y opciones disponibles en el mundo libre de gluten.

Cuándo: sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 10 a 20 h.

Dónde: Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo)

La mejor agenda de música y entretenimiento en vivo

¡FAlklore! con Milo J y Mex Urtizberea

Encuentro de folklore tradicional con toque contemporáneo

Milo J y Mex Urtizberea subirán al escenario acompañados por una banda imponente y un ensamble de artistas invitados sorpresa. ¡FAlklore! es un encuentro donde lo nuevo se encuentra con lo tradicional, en una peña que mezcla chacareras y zambas con el pulso contemporáneo de la canción actual. Una propuesta que celebra la riqueza del folklore desde una mirada renovada y vibrante.

Cuándo: domingo 10, 20 h.

Dónde: Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo)

Awake Up & Dance

Fiesta al aire libre para arrancar el día con buena energía

Ya están a la venta las entradas para la nueva edición de Awake Up & Dance, una fiesta al aire libre en un espacio rodeado de árboles, con parking y una energía ideal para comenzar el día de forma diferente. El evento contará con la participación de DJ, músicos invitados y la presencia especial del anfitrión. Una propuesta perfecta para quienes buscan música, baile y buena onda en un ambiente natural.

Cuándo: 10 de agosto, de 9 a 12 h

Dónde: espacio al aire libre (ubicación y detalles en la compra de entradas)

Entradas: Moby Dick Costanera

Festival Nuevo Horror Argentino

Charlas y proyecciones imperdibles en el Konex

Una noche de cine, sangre y cultura: el festival reúne a nuevos directores, bandas de rock en vivo, una feria temática y charlas escalofriantes pensadas para los fanáticos del género. En la Gran Sala se proyectará completa Cuando acecha la maldad, película insignia de este fenómeno, y además se mostrarán los tráileres de los cuatro estrenos que quedan para 2025. Una propuesta intensa que combina proyecciones, música y actividades para quienes buscan lo más novedoso del horror argentino.

Cuándo: domingo 10, 16 h.

Dónde: Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Balvanera)

Planes para compartir con los más chicos en el mes del niño

Derechos Torcidos

Canciones y mensajes profundos para toda la familia

La emblemática obra infantil de Hugo Midón y Carlos Gianni regresa al Teatro Metropolitan para seguir emocionando a grandes y chicos. Este clásico que marcó a tantas generaciones ofrece una oportunidad única para disfrutar en familia y revivir canciones que se convirtieron en verdaderos himnos del teatro infantil argentino. Un espectáculo lleno de magia, humor y mensajes profundos para no perderse.

Cuándo: sábados 9, 16, 23 y 30 de agosto, 16 h.

Dónde: Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, San Nicolás)

Patagotitan mayorum, el gigante de la Patagonia

Ciencia y tecnología en un espacio al aire libre MEF

Hasta el 31 de agosto, en el Parque Thays, se puede visitar una imponente réplica del esqueleto del Patagotitan, el dinosaurio más grande del mundo, descubierto en 2014 en Chubut. Esta reproducción fue creada por el equipo científico y técnico del MEF en Trelew, y combina escaneo e impresión 3D con técnicas artesanales de alta precisión. Además, el evento ofrece espacios para fotos, sorteos, talleres infantiles y juegos, ideal para toda la familia.

Cuándo: hasta el 31 de agosto, de 8 a 22 h.

Dónde: Parque Thays (Av. del Libertador 2048, Palermo)

Observación por telescopio

Mirá el cielo nocturno con telescopios abiertos al público en el Planetario Galileo Galilei Gentileza: IPS Prensa

La astronomía se acerca a la Ciudad con esta propuesta del Planetario Galileo Galilei, que ofrece los fines de semana la oportunidad de observar el cielo a través de telescopios ubicados en la puerta del edificio. La actividad es gratuita, con cupo limitado a 250 personas por orden de llegada, y se suspende en caso de nubosidad o lluvia, ideal para compartir con los más chicos, para descubrir el universo de manera directa y divertida.

Cuándo: sábados y domingos, 20:30 h.

Dónde: Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo)

Además de todas estas opciones, la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una gran diversidad de actividades que incluyen desde ferias y shows gratuitos hasta obras teatrales y eventos gastronómicos. La ciudad se mantiene activa con propuestas para todos los gustos e intereses. Para no perderse ningún detalle sobre fechas, horarios y costos, se recomienda visitar el sitio oficial de turismo porteño, donde la información se actualiza diariamente.