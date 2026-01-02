Descubrieron tiburones viviendo en un volcán submarino: creen que mutaron en una nueva especie

En un fenómeno que desafía la lógica biológica, científicos descubrieron tiburones que viven dentro del volcán submarino Kavachi, uno de los más activos del Océano Pacífico, ubicado a 32 kilómetros de las Islas Salomón, en Oceanía. Este hallazgo, popularizado como “Sharkcano” en 2015, impulsó una nueva expedición con robots de última generación para desentrañar el misterio de su supervivencia en un entorno tan hostil.

El ingeniero oceánico de National Geographic, Brennan Phillips, junto a Alistair Grinham de la Universidad de Queensland, y Matthew Dunbabin de la Universidad Tecnológica de Queensland, regresaron al volcán para una investigación más profunda. Phillips explicó que el objetivo es obtener datos cruciales sobre pH, dióxido de carbono y fluctuaciones de temperatura justo antes de una erupción, elementos clave para entender estos ecosistemas extremos.

Son muy pocas las imágenes que pudieron tomar de los tiburones dentro del volcán Captura YouTube (@NatGeo)

Para explorar este “entorno que fácilmente podría matarte”, como describió Phillips, el equipo optó por el uso de robots. Dunbabin enfatizó la necesidad de desarrollar herramientas de monitoreo de bajo costo, casi desechables, dada la alta probabilidad de que no sobrevivan a una explosión. “Kavachi está en una zona remota... Es necesario diseñar robots que entren en el equipaje de mano de un avión Twin Otter”, dijo Dunbabin. Algunos de estos dispositivos, confeccionados incluso con tuberías de PVC recicladas, solo cuestan unos pocos cientos de dólares.

Los robots están equipados con sondas acústicas de profundidad, sensores de temperatura, acelerómetros y cámaras. Las mediciones iniciales revelaron una fuerte caída del pH superficial y temperaturas del agua diez grados más altas de lo normal en las inmediaciones de los respiraderos. Además, se confirmó que Kavachi es un potente emisor de gases de efecto invernadero y los robots lograron recolectar muestras físicas de roca incrustadas en su estructura tras una erupción.

Los tiburones martillo fueron más fáciles de observar por su forma distintiva Capturas YouTube (@NatGeo)

El hallazgo de tiburones sedosos y martillo en 2015 generó un gran asombro en la comunidad científica. Phillips señaló que la presencia de animales grandes en un lugar con alta acidez, turbidez y temperatura, y que además experimenta erupciones violentas, “entra en conflicto con lo que sabemos sobre Kavachi”.

Los expertos sugieren que los tiburones podrían haber mutado para adaptarse a estas condiciones, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para detectar y evadir las erupciones. La investigación actual busca cuantificar las ondas de choque cerca del respiradero para comprender la tolerancia de estas especies, y comenzó el diseño de nuevos módulos para depositar sensores directamente en el volcán, lo que permitirá avanzar en la comprensión de su resiliencia.