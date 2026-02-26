Día Mundial del Pistacho: dónde probar el “oro verde” y los beneficios que tiene para la salud

El calendario internacional celebra este jueves el Día Mundial del Pistacho. La producción de este alimento en la Argentina concentra su desarrollo en la región cuyana, pero los locales porteños son quienes más multiplican las opciones con este ingrediente. Su consumo destaca por su color característico y propiedades nutritivas.

Día Mundial del Pistacho: dónde probar el “oro verde” y los beneficios para la salud

La ingesta de este alimento ofrece múltiples ventajas para el organismo humano. Los beneficios para la salud incluyen un alto aporte de fibras, proteínas y ácidos grasos que favorecen la saciedad.

Beneficios del pistacho

Una investigación de la revista Nature junto al Centro de Nutrición Clínica de Toronto confirma que el fruto regula los niveles de glucosa en sangre. Sus componentes antioxidantes, como la luteína y la vitamina E, protegen el sistema cardiovascular y previenen patologías neurodegenerativas.

Cuál es el mejor modo de comerlo para la salud

El método de ingesta altera la absorción de los nutrientes esenciales. Los especialistas sugieren tres formatos principales:

Crudos : esta opción conserva la totalidad de las vitaminas sensibles al calor.

: esta opción conserva la totalidad de las vitaminas sensibles al calor. Tostados : el calor mejora el sabor pero reduce algunos valores nutricionales.

: el calor mejora el sabor pero reduce algunos valores nutricionales. Activados: el proceso consiste en un remojo de ocho horas y un secado a baja temperatura.

La activación remueve antinutrientes como los fitatos y facilita la digestión del fruto. Este mecanismo potencia los beneficios del alimento en preparaciones caseras o industriales. La versatilidad del producto permite su inclusión en platos dulces o salados sin perder sus atributos saludables.

Cada porción de 100 gramos de este producto aporta 20 gramos de proteína al organismo Aniko Hobel - Moment RF

Propiedades nutricionales del fruto seco

La composición del producto destaca por su densidad nutritiva. Posee más fibra que otras variedades; el diez por ciento corresponde a fibra insoluble. Contiene minerales esenciales: fósforo, magnesio, potasio y calcio. Aporta vitaminas A, E, C, K y gran parte del complejo B.

Estos valores otorgan una capacidad antioxidante elevada que ayuda a la oxigenación celular. El consumo regular contribuye a la disminución del colesterol malo y mejora la presión arterial. La presencia de polifenoles previene el daño oxidativo y fortalece la microbiota intestinal.

El boom gastronómico del pistacho

La oferta gastronómica para degustar este fruto creció de forma exponencial en el país. Heladerías artesanales, restaurantes, confiterías y panaderías incorporan el ingrediente en sus propuestas diarias.

Furor por el pistacho: una tendencia que llega a todo tipo de restaurantes

El chocolate Dubai destaca como la golosina más buscada en la actualidad. La historia de este dulce comenzó en 2021 en los Emiratos Árabes Unidos. La empresaria egipcio-británica Sarah Hamouda creó la barra bajo su marca Fix Dessert Chocolatier.

Ella buscó una combinación que uniera la tradición repostera local con el cacao occidental durante su embarazo. La receta original recibió el nombre de: Can’t Get Knafeh of It. El ingrediente central es la masa kataifi: una preparación de hilos de masa filo tostados que aporta una textura crujiente.

La popularidad de este postre creció en 2024 gracias a la difusión de influencers. Plataformas de video como YouTube impulsaron el consumo mediante contenidos de ASMR y mukbang. Los espectadores buscan la experiencia auditiva del sonido crujiente del relleno. Pastelerías y confiterías de todo el mundo interpretan esta fusión en productos como croissants, tortas y macarons.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.