Día Mundial del Pistacho: dónde probar el “oro verde” y los beneficios que tiene para la salud
La efeméride resalta las cualidades nutricionales del fruto seco; diversas propuestas gastronómicas locales incorporan el producto en atractivas recetas
- 3 minutos de lectura'
El calendario internacional celebra este jueves el Día Mundial del Pistacho. La producción de este alimento en la Argentina concentra su desarrollo en la región cuyana, pero los locales porteños son quienes más multiplican las opciones con este ingrediente. Su consumo destaca por su color característico y propiedades nutritivas.
Día Mundial del Pistacho: dónde probar el “oro verde” y los beneficios para la salud
La ingesta de este alimento ofrece múltiples ventajas para el organismo humano. Los beneficios para la salud incluyen un alto aporte de fibras, proteínas y ácidos grasos que favorecen la saciedad.
Una investigación de la revista Nature junto al Centro de Nutrición Clínica de Toronto confirma que el fruto regula los niveles de glucosa en sangre. Sus componentes antioxidantes, como la luteína y la vitamina E, protegen el sistema cardiovascular y previenen patologías neurodegenerativas.
Cuál es el mejor modo de comerlo para la salud
El método de ingesta altera la absorción de los nutrientes esenciales. Los especialistas sugieren tres formatos principales:
- Crudos: esta opción conserva la totalidad de las vitaminas sensibles al calor.
- Tostados: el calor mejora el sabor pero reduce algunos valores nutricionales.
- Activados: el proceso consiste en un remojo de ocho horas y un secado a baja temperatura.
La activación remueve antinutrientes como los fitatos y facilita la digestión del fruto. Este mecanismo potencia los beneficios del alimento en preparaciones caseras o industriales. La versatilidad del producto permite su inclusión en platos dulces o salados sin perder sus atributos saludables.
Propiedades nutricionales del fruto seco
La composición del producto destaca por su densidad nutritiva. Posee más fibra que otras variedades; el diez por ciento corresponde a fibra insoluble. Contiene minerales esenciales: fósforo, magnesio, potasio y calcio. Aporta vitaminas A, E, C, K y gran parte del complejo B.
Estos valores otorgan una capacidad antioxidante elevada que ayuda a la oxigenación celular. El consumo regular contribuye a la disminución del colesterol malo y mejora la presión arterial. La presencia de polifenoles previene el daño oxidativo y fortalece la microbiota intestinal.
El boom gastronómico del pistacho
La oferta gastronómica para degustar este fruto creció de forma exponencial en el país. Heladerías artesanales, restaurantes, confiterías y panaderías incorporan el ingrediente en sus propuestas diarias.
El chocolate Dubai destaca como la golosina más buscada en la actualidad. La historia de este dulce comenzó en 2021 en los Emiratos Árabes Unidos. La empresaria egipcio-británica Sarah Hamouda creó la barra bajo su marca Fix Dessert Chocolatier.
Ella buscó una combinación que uniera la tradición repostera local con el cacao occidental durante su embarazo. La receta original recibió el nombre de: Can’t Get Knafeh of It. El ingrediente central es la masa kataifi: una preparación de hilos de masa filo tostados que aporta una textura crujiente.
La popularidad de este postre creció en 2024 gracias a la difusión de influencers. Plataformas de video como YouTube impulsaron el consumo mediante contenidos de ASMR y mukbang. Los espectadores buscan la experiencia auditiva del sonido crujiente del relleno. Pastelerías y confiterías de todo el mundo interpretan esta fusión en productos como croissants, tortas y macarons.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
- 1
Consejo no pedido a los 920 despedidos por Fate
- 2
Champions League: Atalanta eliminó al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del partido
- 3
El fiscal Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
- 4
Los fondos de la AFA: el gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación