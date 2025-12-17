Las efemérides del 17 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumplen 36 años de la primera emisión de Los Simpson.

Se trata de una de las series más longeva de todos los tiempos en la televisión. Fue creada por Matt Groening, con producción de James L. Brooks. Cuenta la interminable historia de la familia homónima, compuesta por el padre Homero, la madre Marge y los hijos Bart, Lisa y Maggie. Luego de 35 temporadas, ganó el mismo número de premios Emmy y premios Annie, así como 9 premios Environmental Media, 7 People’s Choice Awards, 13 distinciones del Writers Guild of America y el logro de ser el primer programa de su tipo en ganar un premio Peabody.

La primera emisión de Los Simpson se emitió hace 36 años (Foto: Fox)

Efemérides del 17 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1777 – Francia reconoce la independencia de los Estados Unidos.

1790 – Es hallado el “Calendario Azteca” o “Piedra del Sol” bajo la Plaza Mayor de la ciudad de México.

1830 – Muere el Libertador Simón Bolivar en Santa Marta, Colombia.

1853 – Nace Emilio Roux, médico y bacteriólogo francés, colaborador de Pasteur.

1903 – Los hermanos Wright realizan el primer vuelo con un avión impulsado a motor de combustión.

1917 – Estados Unidos promulga la Ley Seca.

1934 – Se constituye Argentores, entidad que agrupa a autores de teatro, televisión y radio.

1975 – Nace Milla Jovovich, actriz y modelo ucraniana-estadounidense.

1989 - Se emite el primer episodio de la serie animada Los Simpson.