La lechuga es uno de los alimentos más utilizados en las ensaladas o guarnición. Es que estas hojas verdes, que suelen conseguirse en las verdulerías o en los supermercados, se convirtieron en un aliado fundamental para darle un toque fresco a las comidas.

Además de sus numerosos beneficios, las personas sufren una complicación al comprar esta verdura que se comercializa con las variantes mantecosa, criolla y repollada: sus hojas suelen pudrirse en cuestión de días. Es por eso que en las redes sociales se viralizó un truco sencillo que le pondrá fin a esta problemática.

En la cuenta de Instagram llamada @thanilifeperu, este usuario elaboró un video práctico que consta de dos elementos que suelen estar en la mayoría de los hogares y que servirán para extender la vida útil de la lechuga que, al ser versátil, puede tener diversos usos en la gastronomía.

Con el objetivo de que esta verdura dure “entre tres y cuatro semanas”, la creadora del contenido aclaró que el truco le resultó completamente efectivo y por ende “tiene la base de las ensaladas lista para servir”. A la hora de pasar a la acción, esta persona indicó que se deberá tener a mano un recipiente -de plástico o vidrio- y servilletas de papel.

A la hora de explicar el proceso, el cual consiste en tres simples pasos, la usuaria aseguró que, en primer lugar, se deberá lavar en profundidad cada hoja que se quiere conservar y luego secarlas. Acto seguido, indicó: “Colocar la lechuga en un recipiente hermético con una base de papel”.

En un paso a paso detallado, la servilleta de papel, según el testimonio de esta cuenta, tiene la función de “absorber la humedad” lo que prolongará la integridad de la lechuga por más tiempo sin que esta cambie a un color oscuro o su textura se modifique a punto tal que deje de ser comestible.

Por último, para darle un punto final al consejo, este perfil público de Instagram aclaró que el tupper, con sus respectivas servilletas entre cada hoja de la lechuga, debe ir a la heladera para que dure alrededor de 21 días, sin tener que desperdiciar ni tirar la planta que tiene un costo elevado en los comercios.

Las variedades de lechuga y su método de conserva Archivo Revista Jardin

A raíz de este video, los followers dieron el visto bueno al consejo y le dieron su respectivo like para que este trascienda y llegue a otras cuentas para difundir el conocimiento. En cuanto a la viralización, los comentarios no se hicieron esperar para darle veracidad a este truco que busca alargarle la vida a la lechuga, que suele marchitarse en cuestión de días si no se emplea algún método eficiente.

“Agradecida por el dato, ya que actualmente están muy caras”; “Muy buen dato”; “Súper necesario este tip”; “Me cansé de tirar plantas de lechuga” y “Buena data”, fueron algunas de las menciones destacadas que llevaron a esta publicación a tener carácter de viral al incluir cómo manipular un alimento que es tenido en cuenta por muchas personas a la hora de elaborar un plato.

