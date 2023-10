escuchar

Con el objetivo de capturar a un hombre con antecedentes penales, la Policía del Reino Unido compartió un identikit digital para dar con su paradero, pero todo salió de la peor manera: la imagen que difundieron no concordaba con los rasgos físicos de una persona y generó revuelo en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), las autoridades de Thames Valley dieron detalles del agresor sexual que intentó abusar de otro hombre en un campo abierto ubicado en Maidenhead el 14 de agosto. “Estoy publicando esta imagen electrónica con la esperanza de que alguien reconozca al hombre representado”, explicó el oficial investigador, Peter Fitzer, del equipo CID con base en la comisaría en cuestión.

La imagen que compartió la policía del Reino Unido en su cuenta de X

Por otro lado, se dirigió hacia aquellas personas que lo conocen con el fin de localizarlo y arrestarlo. “Si reconocés al hombre que aparece en la foto o tenés alguna información que pueda ayudar con nuestra investigación, hace un informe en línea o llamá al 101″, sostuvo.

Si bien las intenciones de la publicación representaban una buena causa, los usuarios de la plataforma virtual cambiaron el foco del asunto e hicieron hincapié en una particularidad de la imagen compartida: los ojos del hombre se veían extremadamente grandes y todo parecía tratarse de una errónea edición.

Con todo esto expuesto, la Policía abrió el debate entre los usuarios, quienes reaccionaron sobre el contenido en la caja de comentarios. “¿Están todos buscando un extraterrestre de otro planeta? Me impresiona que hayan cometido este error”, lanzó una usuaria. “Es biológicamente imposible que un ser humano pueda tener ojos tan grandes, pero quitando eso, no entiendo cómo no se dieron cuenta y compartieron la imagen públicamente”, expresó un joven. “¿No pueden simplemente dibujarlo como solían hacerlo? Nunca vi un ser humano que se parezca ni remotamente a esto”, dijo un tercero.

A pesar de los diversos mensajes de indignación, no faltaron quienes se tomaron la situación con humor. “Buena suerte para atraparlo... podrá ver a la policía a un kilómetro de distancia”, “Es igual a Crazy Frog. Debería ser bastante fácil atrapar a este sujeto, no se mezcla en ningún lado”, “Es una especie única”, fueron algunos de los comentarios en torno a este punto.

El hecho ocurrió en Maidenhead, Reino Unido

Ante la gran cantidad de mensajes y repercusión que generaron, los agentes tomaron la decisión de eliminar el posteo y no explicaron si se trató de un fallido en la edición de la imagen u otro tipo de desacierto.

En diálogo con Slough Observer, uno de los investigadores del caso habló sobre el hecho en el que está implicado el agresor en cuestión. “Se produjo después de que un paseador de perros viera al presunto delincuente agachado entre la maleza cerca del camino por el que se encontraba. Después de caminar un poco más, se giró y vio a alguien caminando hacia él”, introdujo Sam Pite.

“Gritó antes de que el presunto delincuente agarrara su suéter e intentara levantarlo. Luego de esta acción, el hombre huyó en dirección contraria y aún se encuentra prófugo”, aclaró. Si bien el identikit digital desató una ola de burlas en las redes sociales, lo cierto es que se trata de un tema sensible sobre el cual la Policía ya se encuentra en investigación.