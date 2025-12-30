El look de Año Nuevo: por qué hay que vestirse de blanco y qué significa

La tradición de vestir de blanco para recibir el Año Nuevo es una de las costumbres más arraigadas y con profundo simbolismo, y la llegada del 2026 no será la excepción. Se cree que cada color influye en la energía y los deseos a atraer, mientras que el blanco es el color universal de la paz, la pureza y la limpieza espiritual. Usarlo el 31 de diciembre simboliza dejar atrás lo negativo y comenzar un nuevo período con armonía y claridad, ideal para quienes buscan resolver conflictos y tener un entorno tranquilo.

La tradición del blanco tiene, además, raíces culturales y religiosas. En occidente, representa la renovación y un nuevo comienzo. Su origen más marcado es la fiesta de Reveillon en Río de Janeiro, Brasil, donde miles se visten de blanco y se sumergen en el mar, asociado a los tributos a Iemanjá, divinidad umbanda.

La fiesta de Reveillon tiene cada vez más adeptos en Brasil Wagner Meier - Getty Images South America

Más allá del blanco, otras tonalidades cargan con significados particulares para el Año Nuevo 2026. El dorado, asociado a riqueza y abundancia, refuerza la confianza y atrae oportunidades, lo que representa la energía del sol para el éxito económico. El plateado simboliza innovación, nuevos comienzos y energía lunar, ideal para cambios radicales y vinculado a creatividad e intuición.

El rojo, color del fuego, simboliza pasión en el amor y proyectos, coraje y fuerza de voluntad, ideal para revitalizar la vida amorosa. El rosa atrae amor duradero y fomenta la armonía emocional. El amarillo, ligado al sol y felicidad, atrae risas y energía positiva, asociado a la claridad mental y simbolizaba “nuevos comienzos” y riqueza.

El verde, color de la naturaleza y abundancia, simboliza renovación, crecimiento personal y sanación, relacionado con estabilidad y equilibrio, ideal para salud y prosperidad. El azul transmite serenidad y estabilidad, lo que evoca calma y confianza, ideal para ayudar a un año más reflexivo y decisiones sabias. El violeta se vincula a lo espiritual y la transformación. El naranja representa entusiasmo, creatividad y nuevas conexiones. El negro, sofisticación y fortaleza, para proyectar poder y cerrar ciclos.

La vestimenta de este 31 de diciembre podría ser clave para las energías del 2026 KATRINA HASSAN/SPARK JOY LONDON

Para el Año Nuevo 2026, la astróloga Jimena La Torre ofrece algunas pautas específicas de vestimenta por signo, con elecciones cromáticas que buscan alinear las intenciones con la energía del nuevo año: