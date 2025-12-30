El look de Año Nuevo: por qué hay que vestirse de blanco y qué significa
Descubrí el profundo simbolismo detrás de la tradición de utilizar este color durante la noche del 31 de diciembre; conocé el ideal según tu signo y a partir de las predicciones de la astróloga Jimena La Torre
- 3 minutos de lectura'
La tradición de vestir de blanco para recibir el Año Nuevo es una de las costumbres más arraigadas y con profundo simbolismo, y la llegada del 2026 no será la excepción. Se cree que cada color influye en la energía y los deseos a atraer, mientras que el blanco es el color universal de la paz, la pureza y la limpieza espiritual. Usarlo el 31 de diciembre simboliza dejar atrás lo negativo y comenzar un nuevo período con armonía y claridad, ideal para quienes buscan resolver conflictos y tener un entorno tranquilo.
La tradición del blanco tiene, además, raíces culturales y religiosas. En occidente, representa la renovación y un nuevo comienzo. Su origen más marcado es la fiesta de Reveillon en Río de Janeiro, Brasil, donde miles se visten de blanco y se sumergen en el mar, asociado a los tributos a Iemanjá, divinidad umbanda.
Más allá del blanco, otras tonalidades cargan con significados particulares para el Año Nuevo 2026. El dorado, asociado a riqueza y abundancia, refuerza la confianza y atrae oportunidades, lo que representa la energía del sol para el éxito económico. El plateado simboliza innovación, nuevos comienzos y energía lunar, ideal para cambios radicales y vinculado a creatividad e intuición.
El rojo, color del fuego, simboliza pasión en el amor y proyectos, coraje y fuerza de voluntad, ideal para revitalizar la vida amorosa. El rosa atrae amor duradero y fomenta la armonía emocional. El amarillo, ligado al sol y felicidad, atrae risas y energía positiva, asociado a la claridad mental y simbolizaba “nuevos comienzos” y riqueza.
El verde, color de la naturaleza y abundancia, simboliza renovación, crecimiento personal y sanación, relacionado con estabilidad y equilibrio, ideal para salud y prosperidad. El azul transmite serenidad y estabilidad, lo que evoca calma y confianza, ideal para ayudar a un año más reflexivo y decisiones sabias. El violeta se vincula a lo espiritual y la transformación. El naranja representa entusiasmo, creatividad y nuevas conexiones. El negro, sofisticación y fortaleza, para proyectar poder y cerrar ciclos.
Para el Año Nuevo 2026, la astróloga Jimena La Torre ofrece algunas pautas específicas de vestimenta por signo, con elecciones cromáticas que buscan alinear las intenciones con la energía del nuevo año:
- Aries: blanco, para renovarse y empezar de cero.
- Tauro: naranja, para focalizar deseos, cueste lo que cueste y a largo plazo.
- Géminis: lila, para amor y armonía. “Un blanco con un lila te va a dar la posibilidad de visualizar”, remarcó La Torre.
- Cáncer: turquesa, protección y buena suerte en comunicación. “Argentina es de Cáncer”, reveló la astróloga.
- Leo: amarillo, conectado con dinero, buena economía y logros.
- Virgo: celeste, protección espiritual para todos los demás signos.
- Libra: verde (“color del dólar”), esperanza, para concreción, antienvidia y liderazgo en 2026.
- Escorpio: rojo, para pasión y antienvidia.
- Sagitario: violeta, para transmutar la mente y aprovechar oportunidades.
- Capricornio: fucsia, de majestuosidad e inicios.
- Acuario: azul (sobrio, oscuro, eléctrico), para salud, sanar, anti mala onda, como maestro y explorador espiritual.
- Piscis: gris (o plateado), para orden, uso de la mente en planes concretos, sobriedad, equilibrio y justicia.