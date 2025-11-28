El método más eficaz para dejar impecable el vidrio del horno

El horno es un aliado indispensable en muchas cocinas, especialmente ahora que cada vez más personas buscan opciones de cocción más saludables y livianas. Con este cambio de hábito, su uso diario creció notablemente, y junto con nuevas preparaciones también llegó un desafío muy común: mantener en buen estado el vidrio de la puerta. Si recientemente empezaste a aprovecharlo más seguido, es muy probable que ya te hayas encontrado frente a la incómoda tarea de limpiar ese cristal que se ensucia con facilidad.

A diferencia de otros electrodomésticos, el horno necesita una limpieza más específica, ya que con cada uso se acumulan restos de comida, salpicaduras y grasa que terminan adhiriéndose al vidrio y las paredes internas. Según explicaron Sara San Angelo, fundadora del blog Confessions of a Cleaning Lady, y Jessica Ruenz, exvicepresidenta de la empresa de limpieza Maid Right, en diálogo con Southern Living, mantener una rutina adecuada es clave para evitar que esta suciedad se vuelva difícil de remover.

Los consejos a tener en cuenta a la hora de limpiar el horno

Los productos necesarios son vinagre, agua y un paño de microfibra (Foto: FreeP¡CK)

Para limpiar la parte exterior de la puerta del horno, lo ideal es recurrir a una mezcla de agua y vinagre de limpieza en partes iguales, aplicada con un paño de microfibra para retirar la suciedad sin dañar la superficie. En los modelos que incorporan acero inoxidable, es preferible sumar un producto específico para ese material, para conservar el brillo y evitar marcas no deseadas.

El vidrio interior suele requerir un trabajo más profundo porque allí se acumula la mayor cantidad de grasa y restos de comida. Una pasta hecha con bicarbonato de sodio, un poco de agua y unas gotas de detergente permite ablandar la suciedad pegada. Solo hay que extenderla sobre el cristal, dejarla actuar algunos minutos y luego frotar suavemente con una esponja.

Para el interior, la mezcla clave es bicarbonato, agua y unas gotas de detergente

Para retirar los restos de la limpieza, se recomienda repasar el vidrio con una solución diluida de agua y vinagre, y secar con un paño limpio para evitar vetas. Vale tener en cuenta que la puerta del horno posee un espacio entre los paneles de vidrio donde también pueden acumularse manchas; sin embargo, acceder a esa zona requiere desmontar la puerta, ya que no es posible limpiarla desde afuera.

Otras cuestiones a considerar

La frecuencia ideal para limpiar la puerta del horno varía según cuánto se utilice y la cantidad de salpicaduras que se produzcan. Esto teniendo en cuenta que atender los derrames en el momento es una de las medidas más efectivas, puesto que evita que la suciedad se endurezca y reduce la necesidad de limpiezas profundas más adelante. En general, el exterior del vidrio puede incorporarse a la rutina habitual de limpieza de la cocina, mientras que el interior conviene repasarlo cuando las manchas se vuelven visibles o al realizar una limpieza completa del horno.

Como consejo adicional, el cristal no debe limpiarse caliente para evitar daños y quemaduras

Es importante recordar que el vidrio nunca debe limpiarse cuando aún está caliente, ya que existe riesgo de quemaduras y también de que la superficie sufra daños por el cambio brusco de temperatura. Del mismo modo, se recomienda evitar productos abrasivos o químicos demasiado fuertes, porque pueden deteriorar tanto el cristal como los acabados del electrodoméstico.

Además de la limpieza regular, hay pequeños hábitos que ayudan a conservar la puerta en buen estado por más tiempo: cubrir preparaciones que puedan salpicar, colocar una bandeja de protección en la parte inferior del horno y ventilar bien la cocina durante la cocción. Estas simples acciones reducen la acumulación de grasa y prolongan la vida útil del aparato.