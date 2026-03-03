De qué murió el turista francés durante una excursión en alta montaña en Mendoza

Los rescatistas de la provincia de Mendoza debieron asistir a un ciudadano francés tras un aviso de auxilio en la precordillera andina. La intervención de las fuerzas de seguridad ocurrió en el departamento de Tunuyán luego de una alerta por problemas de salud en una zona de escalada profesional. El personal de la Policía Turística y agentes de salud se movilizaron hacia el sector para brindar asistencia médica de urgencia, aunque no pudieron salvarlo.

De qué murió el turista francés durante una excursión en Mendoza

El andinista Joel Oliver murió a raíz de una descompensación física severa mientras realizaba una travesía en la precordillera andina. Los reportes oficiales indican síntomas compatibles con un edema pulmonar debido a las condiciones de altitud extrema en la zona de Tunuyán.

El paraje Cajón de Arenales exige una preparación técnica avanzada para el ascenso Gentileza @masinino

Esta afección biológica surge de forma habitual en terrenos de gran elevación y dificulta el proceso natural de respiración de los deportistas. El turista francés de 35 años, transitaba por un valle de escalada técnica cuando, según informó Diario UNO. “La víctima experimentó síntomas que coincidían con los de un edema pulmonar”, especificaron.

Los registros médicos preliminares asocian el desenlace con la presión y la falta de oxígeno propias del entorno geográfico. El individuo perdió la vida luego de manifestar una insuficiencia respiratoria aguda en pleno ascenso.

Detalles del operativo de rescate en el Cajón de Arenales

El centro de atención de emergencias recibió una comunicación mediante la línea 911 este lunes cerca de las 15. El informante alertó sobre la presencia de un hombre con una marcada “dificultad respiratoria” en un paraje de acceso complejo. Los rescatistas iniciaron un desplazamiento terrestre inmediato hacia el área situada más allá del Refugio Portinari.

La patrulla de auxilio contó con la participación de efectivos del Escuadrón 28 Tunuyán de la Gendarmería Nacional. El grupo de trabajo sumó a miembros de la policía local, agentes de Guardaparques y especialistas de la unidad UPRAM. También integraron la columna de rescate los Bomberos y personal especializado en asistencia a visitantes.

El deportista europeo realizaba la actividad junto a un acompañante al momento de la crisis de salud. Los equipos de salvamento alcanzaron la ubicación tras sortear las dificultades del terreno precordillerano. El personal de la fuerza de seguridad nacional confirmó la muerte del andinista horas después del contacto inicial. La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó control del caso para realizar los peritajes pertinentes y autorizar el traslado del cuerpo.

Los médicos asocian su muerte con un cuadro de edema pulmonar por la altitud Maira García

Características de la zona de escalada y riesgos en la altura

El evento ocurrió en el Cajón de Arenales, un sector reconocido por su exigencia técnica y la necesidad de experiencia profesional. El sitio requiere un nivel de entrenamiento elevado para transitar sus senderos y paredes de roca. Los especialistas categorizan este valle como una zona de difícil ingreso para personas sin preparación específica en montaña.

Las descompensaciones por altura representan un riesgo constante en la región andina. El cuadro clínico del ciudadano francés coincide con las patologías que sufren los montañistas cuando el cuerpo no logra adaptarse a la menor densidad de oxígeno. Los servicios médicos del parque provincial vigilan de forma constante estos episodios durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.