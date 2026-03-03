Detuvieron al celador del colegio de la adolescente que se atrincheró en Mendoza: lo denunciaron por abuso sexual

En septiembre del año pasado, una adolescente de 14 años ingresó armada a su colegio en la ciudad de La Paz, en Mendoza, se atrincheró durante varias horas y disparó por lo menos dos veces. Casi seis meses después, los efectivos policiales detuvieron a un celador que trabaja en el establecimiento educativo, denunciado por abuso sexual.

Según consignó Diario UNO, el trabajador del colegio Marcelino Blanco —aprehendido el viernes— estaba bajo investigación desde el inicio de la causa, luego de que la joven lo mencionara en entrevistas con peritos psiquiátricos.

El caso

Tras permanecer cerca de seis horas atrincherada en el establecimiento educativo, la adolescente entregó el arma y la situación fue controlada. Al ser trasladada al Hospital Santa Rosa, fue evaluada por especialistas del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), ante quienes manifestó haber sido víctima de abuso sexual. Además, los investigadores detectaron mensajes con un número telefónico extranjero, lo que abrió la hipótesis de un posible caso de grooming.

Una Adolescente de 14 años fue con un arma al colegio en Mendoza y realizó al menos dos disparos Captura

El medio local agregó que, según fuentes vinculadas al expediente, el día del episodio la joven acudió al colegio con una pistola calibre 9 milímetros que pertenecía a su padre, integrante de la policía de la ciudad de San Luis. De acuerdo con esas versiones, buscaba al celador, quien ese día no se había presentado a trabajar.

En este contexto, se ordenó la detención del sospechoso, cuya identidad no fue difundida. En las próximas horas se definirá su situación procesal. Los investigadores prevén además realizar una nueva declaración a la menor en cámara Gesell para profundizar en los detalles del caso.

La reconstrucción

De acuerdo con medios locales, la adolescente —que cursaba segundo año— salió al patio con el arma en la mano poco después de las 9.30, tras el primer recreo. Luego de efectuar los disparos, se atrincheró dentro del establecimiento. Las primeras versiones indicaron que pedía a los gritos por una profesora llamada Raquel y que afirmaba que no se entregaría hasta que ella se presentara.

Tras la intervención de la policía y los Bomberos, el resto de los alumnos fue evacuado y se dio participación al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que negoció durante varias horas para que depusiera su actitud. En distintos videos registrados por testigos se escuchan las detonaciones y los gritos de estudiantes que buscaban resguardarse.

Mendoza: una alumna de 14 años entró armada a su colegio y disparó al menos dos veces

También circuló la versión de que la joven increpó a una profesora de matemáticas. “¿Ahora tenés miedo?”, habría sido una de las frases que le dirigió.

En su momento, surgieron distintas hipótesis sobre el trasfondo del hecho: desde conflictos con docentes hasta situaciones de bullying vinculadas a su apariencia o forma de vestir. Sin embargo, autoridades escolares aseguraron que no existían registros formales de ese tipo. Testigos coincidieron en que la adolescente solía mantener una actitud reservada.