El misterioso pueblo zombie de Reino Unido visitado por el rey Carlos donde nunca nadie vivió

Llandarcy, un enigmático asentamiento en el sur de Gales, se erige como un testimonio mudo de un ambicioso proyecto habitacional que nunca llegó a concretarse. Planeado para albergar a más de 10.000 residentes y concebido como un vibrante nuevo pueblo, hoy es un lugar desolado donde nadie llegó a vivir, envuelto en un aura de misterio que ni siquiera la visita real de un futuro monarca pudo disipar.

La historia de Llandarcy cobra un tinte particularmente intrigante al recordar que, en 2013, el entonces Príncipe de Gales, hoy Rey Carlos III, visitó el incipiente poblado. Su Alteza Real, quien había financiado el proyecto a través de la Prince’s Foundation for Building Community, acudió para supervisar el progreso de la obra. Sin embargo, poco después de esta visita, los planes se paralizaron y la construcción fue abandonada, lo que dejó un panorama que se asemeja más a una película de horror postapocalíptico que a un desarrollo urbano.

El estado de las casas genera una imagen aterradora que bien podría ser de una película de terror WNS

El cineasta Jay Curtis, quien recientemente sobrevoló el área con un dron para documentar su estado, describió la experiencia como “un pueblo que el tiempo olvidó”. En declaraciones al portal The Sun, Curtis afirmó: “Simplemente, parecía completamente abandonado. Lo único con lo que puedo compararlo es con una película apocalíptica, como algo con lo que te tropezarías en una película de Hollywood”. Inicialmente, el cineasta llegó a pensar que podría tratarse de un set de filmación, dado que Gales es una locación popular. Sin embargo, al acercarse con su dron, constató que era “un caserío completamente desarrollado de casas con garajes, con electricidad e iluminación”, aunque sin vida.

De las 10.000 propiedades proyectadas, apenas 294 viviendas llegaron a construirse. Lo más desconcertante es que las carreteras que debían conectarlas nunca fueron finalizadas, algo que dejó una red vial inconclusa que serpentea por un paisaje deshabitado. Esta situación generó un sinfín de teorías entre los lugareños para descifrar las razones de un fracaso tan colosal. Entre las especulaciones se encuentran la posible contaminación por petróleo en el subsuelo, ya que el sitio fue una antigua refinería, y el temor a que la tierra fuera inestable para soportar la urbanización.

Llandarcy incluso tiene una red vial inconclusa, lo que lo convierte en un pueblo desconectado WNS

No obstante, tanto los propietarios del terreno como la autoridad local mantuvieron un estricto hermetismo sobre las causas exactas del abandono del proyecto, negándose a proporcionar una explicación clara. “No hay una respuesta real y clara, eso es lo que desconcierta a la mayoría de la gente”, expresó Jay Curtis, para concluir con: “Tener ese nivel de publicidad, una visita real y tanta ambición, y luego verlo todo simplemente abandonado, asombra. Son casas grandes y caras. Hay muchas. Y nunca nadie se mudó”.

El “pueblo zombi”, como lo califica The Sun, es una sombra de lo que pudo haber sido: en lugar de un floreciente centro de población en el condado de Neath Port Talbot, Llandarcy es hoy un monumento a un sueño roto, con manchas rojas en algunas estructuras que ciertamente no ayudan con la apariencia del pueblo. El enigma se profundiza con reportes de que, a pesar de su condición de abandono, se observaron autos en circulación en el lugar durante la noche, lo que sugiere que “algo turbio podría estar ocurriendo”. Este detalle añade una capa adicional de intriga a la historia de un proyecto que, pese a su ambición y respaldo real, quedó sumido en el más completo e inexplicable abandono.