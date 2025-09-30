El nombre prohibido para bebés en Estados Unidos: por culpa de quién no se puede usar

Una insólita lista de nombres prohibidos para bebés en Estados Unidos llamó la atención de los usuarios en Internet y generó gran sorpresa por las perlitas insólitas que contiene ese registro. Entre las más destacadas se encuentra “1069”, cuya prohibición se remonta a un caso específico que sentó un precedente legal en el país. La razón detrás de este veto se encuentra en la historia de Michael Herbert Dengler, un hombre que en 1976 intentó cambiar su nombre a esta secuencia numérica por motivos que describió como “personales y filosóficos”.

Los tribunales estadounidenses rechazaron la solicitud de Dengler, incluso después de que este propusiera una versión escrita de su elección, “One Zero Six Nine” (Uno Cero Seis Nueve). Este rechazo no fue un hecho aislado, sino que marcó un hito significativo en la jurisprudencia de nombres en Estados Unidos, ya que a partir de este caso, las leyes de nombres en el país comenzaron a restringir designaciones similares. Estados como Dakota del Norte y Minnesota fueron pioneros en prohibir explícitamente nombres que consistieran solo en cifras, con el argumento de que tales denominaciones generarían una confusión inaceptable en los sistemas legales y administrativos.

La Justicia prohíbe poner ciertos nombres para proteger a los menores (Foto: Freepik) FaustFoto

La prohibición de “1069” es un ejemplo claro de las limitaciones que existen al momento de nombrar a un recién nacido en suelo estadounidense, donde la originalidad de los padres choca con regulaciones específicas. Aunque hoy en día muchos buscan nombres únicos, lejos de los tradicionales “Kate” o “John”, la libertad de elección no es absoluta. Las restricciones varían considerablemente de un estado a otro, pero la mayoría de las jurisdicciones prohíben el uso de números, símbolos, obscenidades o títulos oficiales en los nombres de pila.

Un caso reciente que ilustra estas limitaciones es el del empresario Elon Musk, quien tuvo que modificar el nombre de su hijo, “X Æ A-12”, apenas un mes después de su nacimiento. La ley en California, donde reside Musk, exige que los nombres utilicen únicamente las 26 letras del alfabeto inglés, lo que veta símbolos como “@” o “#” y, por supuesto, los números. Sin embargo, no todos los estados son igual de estrictos; lugares como Arizona, por ejemplo, muestran mayor flexibilidad con nombres considerados poco comunes.

La regla fundamental que rige la elección de nombres en Estados Unidos es que estos deben poder escribirse con caracteres estándar y ser lo suficientemente concisos para encajar en los formularios legales y documentos oficiales. Esto significa que, si bien “Hulk” podría ser una opción válida, otras designaciones más complejas o simbólicas no lo son. Los nombres vetados que se hicieron viral en redes sociales son:

“King”,

“Queen”

“Jesus Christ”

“Santa Claus”

“Majesty”

“Adolf Hitler”

“Messiah”

“@”

“Nutella”

“1069”

Los nombres de los recién nacidos debe poder escribirse con caracteres comunes (Foto: Freepik)

Estas prohibiciones buscan evitar problemas prácticos y proteger el bienestar de los menores. En el Reino Unido, por ejemplo, se vetan nombres como “King”, “Cyanide” o “Martian” para prevenir confusiones con títulos oficiales o para evitar que los niños sean objeto de burlas. En Estados Unidos, la imposibilidad de no tener nombre en absoluto también es una restricción, lo que asegura que cada individuo esté debidamente identificado en el sistema. La historia de “1069” es un recordatorio de cómo un intento individual de expresión puede moldear las leyes que rigen una práctica tan personal como la de nombrar a un hijo.