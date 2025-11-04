El original suéter rojo con el que Máxima Zorreguieta marcó tendencia y se robó todas las miradas
La reina de los Países Bajos visitó la ciudad de Haarlem en su rol de presidenta honoraria de la Fundación Mind Us y llamó la atención con la pieza de moda que lució
- 3 minutos de lectura'
Si algo quedó en evidencia a lo largo de los años, es que Máxima Zorreguieta es una de las royals más fashionistas. En todos los eventos a los que asiste, ya sean banquetes de estado, galas en el Palacio Real de Ámsterdam o actividades solidarias, su vestimenta siempre da de qué hablar. Aunque con frecuencia repite vestuarios - y hasta comparte la ropa con sus hijas - en ocasiones decide estrenar una prenda que agregó recientemente a su amplia colección. Justamente esta semana se robó todas las miradas con una pieza ideal para el otoño europeo: un canchero y moderno suéter rojo con el que marcó tendencia.
El lunes 3 de noviembre, la reina consorte de los Países Bajos, visitó la ciudad de Haarlem, en Holanda Septentrional, en su rol de presidenta honoraria de la Fundación Mind Us, la cual promueve la salud mental en los jóvenes. Estuvo en el Colegio de Haarlem, ubicado dentro de uno de los once municipios líderes de la red Mind Us Leading Locals, un espacio de intercambio de buenas prácticas para afrontar los problemas mentales de los jóvenes.
Según indicó la casa de Orange-Nassau, durante el evento, que contó además con la presencia de la Secretaria de Estado de Juventud, Prevención y Deporte de los Países Bajos, Judith Tielen, se hizo foco en el compromiso de Haarlem con la salud mental de los jóvenes y el rol que puede tener la educación en este espacio. Zorreguieta mantuvo un contacto directo con los jóvenes y participó de diversas charlas y talleres.
Para el día de actividades, la reina se robó todas las miradas con su look formal, pero a la vez canchero y moderno. La pieza central fue un suéter color rojo de Natan Couture que contó con una particularidad: dejaba una pequeña parte de los hombros al descubierto y tenía una suerte de capa a la altura del pecho que cubría también parte de los brazos. Se trató de una nueva prenda que agregó recientemente a su colección, a la que combinó con un pantalón wild leg color gris de la misma firma.
Mientras toda la atención se posó en la parte superior del outfit, la monarca y su equipo decidieron complementar el rojo con el gris y sumar accesorios a tono: un par de zapatos altos, una cartera Chanel, unos delicados pendientes, anillos y su infaltable reloj.
Sin embargo, este no fue el único look con el que la monarca nacida en la Argentina arrancó la primera semana de noviembre. Tras su visita a Haarlem asistió a The Offline Club en Ámsterdam, “una empresa social centrada en fomentar conexiones personales genuinas en una era donde las pantallas y las distracciones digitales son cada vez más frecuentes”, según indicó la casa de Orange-Nassau.
Para esta actividad nocturna, que también encabezó en su rol de presidenta honoraria de la Fundación Mind Us, usó un vestido midi de cuero sin mangas en un tono gris verdoso con un cinturón incorporado de Massimo Dutti. El toque final lo dio con la camisa blanca de manga larga que usó debajo, con la que se sumó a una de las modas del año de superponer prendas. Para cerrar el look, agregó un par de sus clásicos stilettos y un clutch a tono.
Otras noticias de Realeza
Cancelación real. El rey Carlos III despoja a su hermano Andrés su último rango militar y acelera su expulsión de la vida real
Escándalo real. La reacción de los medios británicos ante la decisión del rey Carlos sobre el príncipe Andrés
Jugador de Los Leones. Quién es el deportista argentino que está en pareja con un político neerlandés que puede asumir como primer ministro
- 1
Alcohol, velocidad y un apellido ligado a la noche: quién es el joven que conducía la Amarok en la tragedia
- 2
Kicillof quiere declarar en emergencia económica a la provincia y pide autorización para tomar más deuda
- 3
Juana Tinelli: qué dice la amenaza que recibió y quién es el poderoso empresario que nombra en su denuncia
- 4
María Belén Ludueña confirmó su embarazo y espera su primer hijo con Jorge Macri