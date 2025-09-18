El vestido verde de flecos con el que Máxima Zorreguieta se robó todas las miradas en Ámsterdam

A lo largo de los años, Máxima Zorreguieta se estableció como una de las integrantes de la realeza más fashionistas. Tiene un estilo elegante y sofisticado, pero al mismo tiempo moderno y original que se adapta al evento al que le toca asistir. Puede usar un conjunto de pantalón y saco, una falda amplia con una blusa, un vestido midi o uno largo y siempre luce impecable. Esta semana la monarca se robó todas las miradas al optar por un llamativo y vistoso vestido verde cubierto de flecos al que combinó con uno de sus accesorios predilectos.

La reina Máxima asistió al 40º aniversario del Banco de Cerebros de los Países Bajos (Foto: Captura de video Instagram @koninklijkhuis)

Este jueves 18 de septiembre, la reina Máxima asistió a la reunión por el 40º aniversario del Banco de Cerebros de los Países Bajos (Nederlandse Hersenbank) que tuvo lugar en Ámsterdam.

“Este banco recopila tejido cerebral de personas fallecidas y lo pone a disposición de científicos de todo el mundo. La investigación científica sobre este tejido proporciona un mayor conocimiento de la función cerebral”, explicaron desde la casa de Orange-Nassau. La monarca participó de las charlas, conversó con los profesionales y recibió un cuadro de regalo.

El vestido verde de flecos con el que la reina Máxima causó sensación

La reina Máxima se robó toda la atención con el look que usó para la actividad. Se trató de un vestido color verde de manga corte y cuello bote ceñido a la cintura y con una falda cubierta íntegramente por flecos en el mismo color de Natan Couture, su firma de cabecera. Por debajo llevaba un vestido en un tono verde azulado largo hasta arriba de las rodillas. La elegancia de la prenda, pero al mismo tiempo su originalidad y su toque divertido, encantaron a todos.

La monarca se lució con un vestido verde con flecos (Foto: Captura de video Instagram @koninklijkhuis)

Para Zorreguieta los accesorios son clave para realzar cualquier look. En esta ocasión decidió que estos estuvieran combinados con el vestido. Se recogió el cabello en una colita y usó una pamela verde -una de sus piezas de moda favoritas- de Maison Fabienne Delvigne y unos aretes cubiertos de piedras de Bodes & Bode Juweliers, además de pulseras y un anillo. Para cortar con lo monocromático sumó un clutch, un par de guantes y stilettos de Gianvito Rossi, todo en color gris. Como toque final, llevó las uñas de las manos pintadas en color rojo, lo que hizo que resaltaran aún más.

La monarca complementó el vestido con una pamela verde y aretes a tono (Foto: Captura de video / Instagram @eo_blauwbloed)

Este no fue el único outfit con el que la monarca de los Países Bajos se lució en los últimos días. El martes 16 de septiembre se celebró el Día del Príncipe (Prinsjesdag), un importante evento donde el Senado y la Cámara de Representantes llevaron a cabo la reunión de Estados Generales para presentar sus propuestas para el próximo año y reflexionar sobre la situación del país. Participaron el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, el príncipe Constantijn, hermano de su padre, y la princesa Laurentien. Tras escuchar el discurso del rey en el Teatro Real (Royal Schouwburg), los siete saludaron desde el balcón del Palacio Noordeinde.

La reina Máxima se lució en el Día del Príncipe con un sofisticado vestido de lentejuelas con un vistoso tocado de plumas (Foto: Patrick van Katwijk)

Para el importante evento, Zorreguieta lució un vestido de Jan Taminiau que estrenó en el mismo evento pero 14 años atrás. Se trató de un diseño de manga larga en un tono verde claro, casi gris, con una parte superior drapeada y completamente bordada con pequeñas lentejuelas, un cinturón y una voluminosa falda con cola que le daba movimiento y sofisticación. Lo complementó con unos zapatos altos a tono, un clutch plateado, guantes y un tocado color gris con plumas y flores de seda de Berry Rutjes Jr. Hat Designer. Se recogió el cabello en un rodete bajo y añadió unos pequeños y delicados pendientes para no robarle protagonismo al sombrero.