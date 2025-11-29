LA NACION

El ritual con romero y canela para atraer abundancia y armonizar la energía del hogar

La creencia alrededor de esta combinación de especias viene de hace muchos años; descubrí todos sus beneficios

EL TIEMPO (GDA)
Hay un ritual con canela y romero que atrae abundancia y armoniza la energía
Mezclar romero con canela se popularizó como un ritual doméstico destinado a mejorar la energía del hogar y atraer prosperidad. Esta combinación aromática se utiliza para renovar ambientes, limpiar vibraciones densas y potenciar una sensación de equilibrio. El romero se asocia con la purificación y la protección del espacio, mientras que la canela se vincula con la atracción de oportunidades, prosperidad y apertura a energías favorables, lo que convierte al ritual en una práctica buscada para armonizar el entorno.

El ritual con el romero y la canela ofrece muchos beneficios energéticos
Al encender pequeñas ramas de romero junto con palitos de canela y permitir que su humo circule por los ambientes, este ritual busca limpiar energías estancadas, atraer abundancia y fomentar una atmósfera de armonía y bienestar. El efecto aromático cálido que desprende la mezcla contribuye a crear sensaciones de calma, relajación y renovación interior, ideales para quienes desean un hogar acogedor y equilibrado.

Para qué sirve el ritual de mezclar romero con canela en el hogar

  • Impulsar la circulación de energía positiva, lo que favorece a un ambiente más ligero y armónico.
  • Fortalecer la sensación de protección en el espacio, para crear una atmósfera más estable y segura.
  • Favorecer la claridad emocional, con el objetivo de ayudar a despejar tensiones y promover una mayor calma interior.
  • Aumentar la sensación de bienestar ambiental gracias a un aroma cálido que estimula la comodidad y el equilibrio.
  • Acompañar intenciones de prosperidad, lo que refuerza prácticas simbólicas que buscan atraer oportunidades y crecimiento.
El romero es un aliado ideal para tener en el hogar, tanto para la cocina como para la limpieza
Cómo realizar el ritual de romero y canela en el hogar

Este ritual puede incorporarse fácilmente a la rutina de limpieza energética del hogar y destaca por su sencillez y su enfoque en la intención personal. A continuación, se presenta un paso a paso claro y práctico para llevarlo a cabo:

  • Reunir los elementos necesarios: disponer de romero seco, canela en rama y un soporte resistente al calor.
  • Ventilar brevemente el espacio: abrir puertas o ventanas unos minutos para permitir la renovación del aire.
  • Encender la mezcla con cuidado: prender el romero y la canela hasta que comiencen a desprender su humo aromático.
  • Recorrer las habitaciones: mover el humo por cada sector del hogar, especialmente rincones y zonas de poco tránsito.
  • Mantener una intención clara: mientras se avanza por la casa, concentrarse en la armonía y el bienestar que se busca potenciar.
  • Finalizar con aire fresco: dejar que el aroma se asiente y permitir una ligera ventilación para equilibrar el ambiente.

Por María Luisa Álvarez Mejía

EL TIEMPO (GDA)
